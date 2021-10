Il consumo di mozzarella cresce del 5% ogni anno in Francia - Ansa

Ai francesi piace più la mozzarella che il loro formaggio tradizionale più famoso: il camembert. Quest'anno in Francia - per la prima volta - i consumi del prodotto campano sono stati superiori a quelli del formaggio nazionale per eccellenza, da sempre il più mangiato nel Paese. Fino al 2021.

"Per la prima volta in Francia le vendite di camembert, che da anni sono in diminuzione costante del 3%, sono state superate dalle vendite di mozzarella, che invece crescono del 5% all'anno", ha detto a Le Figaro il presidente del sindacato normanno dei produttori di camembert, Fabrice Collier. I dati si riferiscono dall'inizio dell'anno all'11 settembre scorso. In questo arco di tempo "abbiamo venduto 29.230 tonnellate di camembert in Francia contro 33.170 tonnellate di mozzarelle vendute", spiega Collier.



Contrariamente ad un pregiudizio diffuso in Italia, i francesi non provano alcuna rivalità nei confronti degli italiani ma, al contrario, moltissimi di loro nutrono nei confronti dell'Italia profondo amore ed ammirazione. A cominciare dalle specialità gastronomiche del Belpaese, di cui sono ghiotti: non è un caso che Parigi pulluli di ristoranti italiani e che i supermercati della Francia abbondino di ogni tipo di prodotto italiano. I francesi, oltretutto, sono i primi consumatori di pizza al mondo.

La buona notizia per i produttori caseari italiani non arriverà però solo dall'amore dei francesi per la mozzarella. Già a luglio la Coldiretti aveva fatto riportato come l'export di formaggi italiani avesse segnato un record storico del +7,5% durante i primo quadrimestre 2021. Il balzo per quanto riguarda l'esportazione negli Stati Uniti è stato addirittura del 12%.