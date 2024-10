L'imam pakistano della moschea di Bologna Zulfiqar Khan - Ansa

COMMENTA E CONDIVIDI













La notizia rimbalza da Bologna in serata, quando il 54enne Zulfiqar Khan, imam d'origine pachistana della moschea di via Jacopo di Paolo, viene condotto dagli agenti in Questura per dare luogo alle procedure relative alla misura di espulsione dal territorio nazionale. A farlo sapere ai media non è una stringata nota del Viminale (come spesso accade quando qualcuno viene espulso dall'Italia per questioni di sicurezza dello Stato), ma l'avvocato difensore dello stesso imam, Francesco Murru, con un comunicato stampa in cui lamenta il «ritorno a uno Stato di polizia e al perseguimento dei reati di opinione». Dal 22 ottobre scorso, quando l'attuale governo è entrato in carica, secondo i dati del Viminale sono stati 164 i soggetti espulsi per ragioni legate alla sicurezza dello Stato, in quanto ritenuti radicali, estremisti o potenziali terroristi. Fra loro, 94 sono stati allontanati dall'Italia dal 7 ottobre 2023, data d'inizio del conflitto fra Hamas e Israele, che ha segnato di riflesso un innalzamento delle attività investigative di prevenzione in ambienti integralisti.

Il Viminale: in contatto con elementi radicali e sostenitore di Hamas

Proveniente dal Pakistan, Khan si trova in Italia dal 1995 ed è titolare di un regolare permesso di soggiorno, che però ora gli verrà revocato in seguito al provvedimento del Viminale. In base a ciò che si legge nel decreto di espulsione, sottoscritto dal ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, il fascicolo di informazioni raccolte su Khan sarebbe stato corposo: avrebbe manifestato una visione integralista del concetto di jihad; avrebbe avuto contatti con personaggi dell'Islam "ultra-radicale"; e avrebbe esaltato il martirio dei mujahidin nel conflitto israeliano-palestinese, rivendicando il sostegno all'organizzazione di Hamas. Inoltre, annota il Viminale, nei propri "sermoni" come imam avrebbe fatto ricorso a frasi discriminatorie nei confronti delle donne e degli omosessuali. Ancora, nel decreto viene ricostruito come, dall'autunno del 2023, il religioso pachistano avrebbe iniziato a spiccare - nel contesto bolognese e nazionale -per il «crescente fanatismo ideologico» e per la «propensione verso posizioni radicali». In alcuni filmati diffusi sulle reti social fra novembre e aprile scorsi, avrebbe accusato gli americani, ma anche italiani, tedeschi, francesi e inglesi di appoggiare «gli impuri sionisti», pregando Allah di distruggere gli Stati occidentali sostenitori di Israele, in quanto oppressori. Altre indagini, probabilmente effettuate dalla Digos o da apparati di sicurezza, avrebbero accertato che il 54enne avrebbe avuto contatti con altri stranieri i cui nomi erano già spuntati in investigazioni della Polizia di prevenzione, perché vicini ad ambienti dell'Islam «ultra-radicale». Khan verrebbe ritenuto dal ministero dell'Interno in grado di fare proseliti e di favoreggiare l'infiltrazione, nella zona dove predicava, di organizzazioni politico-religiose e para-terroriste. Secondo quanto si è appreso in serata, la procura di Bologna lo starebbe indagando per istigazione a delinquere e starebbe approfondendo il contenuto di alcune sue dichiarazioni.

Segnali di fanatismo antioccidentale e antisemita

Nel decreto di espulsione Khan viene descritto come incline a un «crescente fanatismo ideologico» e a una «propensione verso posizioni radicali», segnata da forte risentimento antisemita e antioccidentale e da una retorica omofoba e antifemminista. Secondo la ricostruzione dell'Interno, in alcuni interventi dopo la rituale preghiera coranica collettiva, l'imam avrebbe dato sfogo ai propri reali sentimenti: in un'occasione, avrebbe invitato i fedeli a opporsi alla richiesta dello Stato di pagare i tributi, adducendo come ragione la necessità di far restare le risorse economiche all'interno della comunità di fede musulmana. E in un altro consesso pubblico, durante un evento in un centro bolognese, avrebbe bollato l'omosessualità come «una malattia da curare» alla quale i musulmani debbono opporsi per scongiurare «conseguenze catastrofiche come l'estinzione stessa del genere umano».

Le frizioni con la politica

A giugno, l'imam Khan aveva deciso di denunciare per diffamazione il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alessandro Morelli e il console onorario di Israele, Marco Carrai. Dopo quell'episodio, era stato il vicepremier Matteo Salvini a invocare, attraverso i canali social, la sua espulsione. E proprio il leader leghista ora usa di nuovo le reti social per plaudire alla decisione del Viminale: «Finalmente lo abbiamo rispedito a casa», scrive. Una esultanza che induce l'avvocato dell'imam, Francesco Murru, a commentare in modo tagliente: «Viene da pensare maliziosamente che il tweet di Matteo Salvini nel quale richiedeva l'espulsione di Zulfiqar Khan, sia stato esaudito con il provvedimento di espulsione notificato oggi all'imam. L'atto del ministro Piantedosi, pare, dunque, oltre che l'esaudirsi delle richieste avanzate dal collega Matteo Salvini, anche una ritorsione ai danni di Khan, reo di essersi rivolto alla magistratura penale per ottenere giustizia».

La difesa: motivazioni generiche e senza prove

Il decreto di espulsione dell'Interno non è di per sé sufficiente, poiché deve essere convalidato da un giudice del tribunale entro 48 ore. E potrà comunque essere impugnato dai legali dell'interessato davanti al Tar del Lazio entro un mese. L'avvocato Murru ritiene che ce ne siano i presupposti: «Dalla documentazione si deduce che le motivazioni espresse dal ministro Piantedosi sono totalmente generiche e prive di riscontri probatori - argomenta -. Per fortuna viviamo in uno Stato di diritto, nel quale la magistratura dovrà valutare la fondatezza di questo provvedimento».