Ansa / Vigili del fuoco

Il Sud Italia brucia ancora. Non si placano i roghi che negli ultimi giorni hanno investito soprattutto Sicilia e Sardegna e nuovi focolai si sviluppano in molte zone del Paese interessate da una forte ondata di caldo. Nelle ultime 24 ore sono stati oltre 800 gli interventi svolti dai vigili del fuoco per incendi boschivi: 250 in Sicilia, 130 in Puglia e Calabria, 90 nel Lazio e 70 in Campania.

Innanzitutto in Sicilia, dove il presidente della Regione, Nello Musumeci, ha chiesto al capo del governo Mario Draghi la dichiarazione dello stato di mobilitazione del servizio nazionale di Protezione Civile. Il riconoscimento dello stato di mobilitazione determinerebbe un concorso straordinario di risorse extra-regionali sia in termini di uomini sia di mezzi appartenenti ai vigili del fuoco e al volontariato.

Prosegue il lavoro delle squadre a Catania, a Palermo e nel Siracusano dove gli incendi hanno devastato una vasta area del territorio. Le squadre dei vigili del fuoco, nel corso della notte, sono dovute intervenire sia nelle zone montane sia nelle località balneari, messe sotto assedio da numerosi roghi di matrice dolosa. Le fiamme si sono originate in prossimità dei monti Climiti, e ancora a Noto, Francofonte, Buccheri, Augusta e Agnone bagni. Alcune famiglie, per motivi di sicurezza, sono state fatte evacuare dalle loro case ma, secondo il comando provinciale dei vigili del fuoco di Siracusa l'emergenza non è ancora finita."Il livello di attenzione caratterizzato da elevata pericolosità per il rischio incendi - spiegano dal comando dei vigili del fuoco di Siracusa - perdurerà anche nei prossimi giorni".

Ieri Catania bruciava per il caldo e il soffocante vento africano e per le fiamme che hanno alimentato diversi incendi. La zona maggiormente colpita è stata quella nel rione Fossa Creta dove diverse famiglie sono state costrette a lasciare le loro case.