Agenzia Romano Siciliani

COMMENTA E CONDIVIDI













Una Settimana sociale dedicata al tema della democrazia e della partecipazione non può essere, per definizione, un’esperienza chiusa, limitata ai soli delegati che da oggi si riuniscono a Trieste. Ecco allora che Avvenire, insieme a Tv2000, Radio InBlu2000, e Agensir hanno deciso di unire le forze per offrire a tutti la possibilità di seguire i lavori e coglierne il senso.

I quattro media della Chiesa cattolica italiana hanno deciso di cogliere l’occasione per rafforzare la loro sinergia e dedicheranno all’evento, che culminerà domenica 7 con la Messa presieduta da Papa Francesco, ampie pagine di resoconti, approfondimenti, dirette, podcast, arricchendo la propria proposta informativa attraverso uno scambio finora inedito di contenuti, servizi, video, interviste.

Il giornale, i notiziari, le dirette

Da domenica la “programmazione ordinaria” dei quattro media ha già visto dedicare spazi sempre più rilevanti alla Cinquantesima edizione delle Settimane, come dimostrano anche le due pagine che state leggendo. Da domani, il giornale, così come gli appuntamenti informativi di Tv2000 e Radio InBlu2000 vedranno ulteriormente rafforzata la copertura dell’evento: voci, storie, approfondimenti troveranno spazio sulle pagine e nei notiziari, a cui si aggiungeranno le dirette, che potranno essere seguite su PLAY2000, l’App di Tv2000 e inBlu2000.

Lo speciale online di Avvenire

Da domenica scorsa nella home page del sito www.avvenire.it è comparsa una sezione speciale dedicata a Trieste, che da oggi - con l’apertura dei lavori con il Presidente Mattarella - verrà ampliata e allargata ai contenuti di Tv2000 e del Sir: per l’occasione, l’agenzia raccoglierà tutti i servizi realizzati per l’occasione in un unico contenitore tematico che consentirà di seguire capillarmente l’evento. Da domani, poi, ogni giorno alle 18 si farà il punto con “Che aria tira a Trieste”, un servizio che sintentizzerà i principali spunti emersi nel corso della giornata.

La riunione di redazione aperta ai delegati

Per i delegati presenti al Trieste convention center, una possibilità in più: domani, venerdì e sabato alle 11,30 - in concomitanza con la pausa dei lavori - nel foyer si terrà una riunione di redazione di tutti i media aperta a chiunque voglia vedere come funziona il lavoro “dietro le quinte” di giornale, radio, tv e agenzia e desideri portare il proprio contributo.

Il nuovo podcast sull’economia civile

Tra i tanti eventi inseriti nel palinsensto della Settimana sociale, uno che ci vede coinvolti in prima persona: sabato pomeriggio alle 15,30 al Museo Revoltella (in via Armando Diaz 27) si parlerà di economia civile e di “Viaggio nella terra del noi”, l’ultimo podcast realizzato da Avvenire in collaborazione con Federcasse che sarà pubblicato a partire da sabato. L’incontro, dal titolo “La via democratica del credito”, vedrà la partecipazione di Elena Beccalli, rettore dell’Università Cattolica del Sacro Cuore Luigino Bruni, economista ed editorialista di Avvenire, Sergio Gatti, direttore generale Federcasse e Marco Girardo, direttore di Avvenire. Modererà il vice direttore di Avvenire, Marco Ferrando, voce narrante del podcast insieme a Luigino Bruni. Vi aspettiamo! (R.I.)