La cooperativa Fema è stata commissariata e tra i committenti aveva fondazioni come quella del Piccolo Teatro e del Teatro alla Scala (estranee all’indagine )

Retribuzioni considerate sotto la soglia di povertà, che oscillano tra i quattro, cinque e i sei euro netti l’ora. Stipendi molto bassi che non garantiscono condizioni di vita dignitose: sono quelli che percepiscono i lavoratori di molte cooperative attive nei musei, nei teatri, nelle fondazioni. Custodi e maschere in possesso spesso di titoli di studio qualificati (lauree, master, conoscenza di una o più lingue straniere) che evidentemente non bastano nel mercato del lavoro di oggi. Una situazione generale che ha provocato anche proteste pubbliche: il primo dicembre scorso, ad esempio, alcuni lavoratori dei musei civici milanesi si sono incatenati nell’atrio del museo del Novecento, in segno di protesta contro «gli stipendi da fame» che percepiscono. È di martedì la notizia che la Procura di Milano ha disposto il controllo giudiziario in via d’urgenza con la nomina di un amministratore giudiziario a Fema, una delle società cooperative che forniscono personale per eventi e per i servizi museali, dopo le denunce di alcuni dipendenti, per arrivare alla regolarizzazione dei rapporti di lavoro.

Niente di nuovo sotto il sole per chi segue da tempo queste vicende, che vedono soprattutto gli enti pubblici (ministero della Cultura con le sue diramazioni delle Direzioni regionali, ma anche enti locali) esternalizzare il lavoro con cifre al ribasso. È quello che ci raccontano gli attivisti dell’associazione “Mi riconosci? Sono un professionista dei beni culturali”, nata dieci anni fa su iniziativa di un gruppo di studenti e giovani professionisti legati all’organizzazione studentesca Link-Coordinamento Universitario. Per l’associazione è «un’ottima notizia che la Procura di Milano stia iniziando a intervenire sulle cooperative che forniscono personale a teatri e musei. Come denunciamo da un decennio, il settore è un coacervo di sfruttamento basato sugli appalti al ribasso: non a caso tra le cooperative coinvolte nell’indagine se ne contano alcune che hanno vinto appalti comunali o statali in musei, teatri e spazi espositivi di livello nazionale».

Ma tutto questo non basta, aggiungono: «Serve un’azione politica. I committenti possono non essere coinvolti a livello giudiziario, ma a livello politico e morale lo sono: non possono dire di non sapere. Sono loro che scrivono i bandi e affidano i servizi, perciò sono responsabili dello sfruttamento, tanto quanto le aziende. Vivere con 4-5, ma anche 6, 7, 8 euro lordi in una grande città è impossibile: ma molti appalti continuano a prevederlo».

Come racconta Valentina Colagrossi archeologa e attivista dell’associazione, proprio una dipendente di una delle cooperative finite nel mirino della procura milanese si era già rivolta all’associazione: due anni fa aveva scritto dicendo di lavorare come maschera in un teatro, ma non era stata contrattualizzata. «Nei fatti si trattava di un lavoro dipendente con turni e orari stabiliti dalla coop, ma era formalmente inquadrato in ritenuta d’acconto. E le paghe orarie si aggiravano sui 7-8 euro lordi l’ora».