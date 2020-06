Laboratorio di analisi - Ansa

COMMENTA E CONDIVIDI











Esami di laboratorio in tempi più rapidi. Per ridurre le attese e dare una risposta concerta alle esigenze dell'utenza del Servizio sanitario regionale, l'Idi (Istituto dermopatico dell'Immacolata) di Roma ha raggiunto un accordo con il Recup (il servizio di gestione delle prenotazioni) della Regione Lazio mettendo a disposizione oltre 50 prestazioni giornaliere.



Chiamando il numero 069939, sarà possibile fissare un appuntamento per effettuare gli esami di laboratorio. L'iniziativa voluta dall'Ospedale Idi, presieduto da Antonio Maria Leozappa, nasce con il preciso intento di potenziare la capacità di risposta al,a domanda di salute relativa alle analisi di laboratorio nel Lazio.

Ogni giorno l'Idi, oltre alle prestazioni messe a disposizione del Recup, effettua quelle che si possono prenotare consultando il sito aziendale www.idi.it e con gli accessi diretti al laboratorio. Gli orari del laboratorio di analisi sono: dal lunedì al venerdì dalle ore 7 alle ore 18, il sabato dalle ore 7 alle ore 12.

«Questo accordo tra Idi e Recup Regione Lazio - spiega Paolo Risso, coordinatore generale dell’Ospedale – contribuisce a ridurre i tempi di attesa, potenziando la capacità di risposta nel settore delle analisi di laboratorio a disposizione del Servizio sanitario regionale».