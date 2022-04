La sede dell'Idi a Roma -

Dopo il recente avvio dello Skin Cancer Center, centro di eccellenza per la chirurgia dermatologica e oncologica nazionale, l’ IDI di Roma ha inaugurato oggi, venerdì 22 aprile, il nuovo reparto di medicina generale. L’inaugurazione di questa mattina rappresenta un’ulteriore importante tappa del percorso di rinnovamento e sviluppo che sta coinvolgendo l’intero ospedale.

“La realizzazione di queste opere infrastrutturali – dichiara Alessandro Zurzolo, consigliere delegato IDI - si affianca al graduale processo di arricchimento dell’offerta con nuove discipline, quale ad esempio l’endoscopia digestiva, all’arrivo di professionalità sanitarie di eccellenza e a iniziative per migliorare i servizi all’utenza, quale il nuovo sistema di prenotazioni ad intelligenza artificiale, la nuova piattaforma digitale e, a breve, il pagamento on-line e la segnaletica direzionale dell’ospedale. Sono scelte precise che fanno parte del nostro Piano Industriale, un Piano di sviluppo che, forte dell’importante storia dell’Istituto, si caratterizza per innovazione e concretezza con l’obiettivo di rispondere con efficacia alle esigenze dei nostri pazienti.”

Dopo la benedizione del reparto impartita da padre Giuseppe Pusceddu, presidente della Fondazione, è iniziata l’operatività della nuova struttura, diretta da Antonio Sgadari, dotata di 32 posti letto suddivisi in 21 posti letto di medicina generale, 2 di gastroenterologia, 5 di geriatria e 4 di neurologia.

il nuovo reparto, accreditato con il Servizio Sanitario della Regione Lazio nasce per contribuire al decongestionamento dei “Pronto Soccorso” degli ospedali limitrofi e come significativa risposta alle rilevate esigenze della nuova Rete Ospedaliera della Regione stessa.

“Grazie alla disponibilità dei nuovi posti letto – afferma Annarita Panebianco, direttore Sanitario IDI - si provvederà alla presa in carico e alla gestione globale dei pazienti affetti da lesioni cutanee associate a malattie internistiche, ponendo un focus di attenzione verso i pazienti geriatrici. L’invecchiamento della popolazione procede sempre più rapidamente e ci si deve aspettare, nei prossimi anni, un ulteriore aumento dell’età media dei pazienti ricoverati insieme ad un aumento del livello di fragilità e complessità clinica”.

Il nuovo reparto opererà in stretta collaborazione con gli ambulatori, il day hospital medico e chirurgico e la degenza ordinaria chirurgica e medica già attivi presso la struttura ospedaliera di Via dei Monti di Creta.

Completano il nuovo reparto di medicina i posti letto di gastroenterologia e neurologia. Il percorso diagnostico di numerose patologie internistiche non può prescindere dall’accurata investigazione del tratto gastro-enterico, mentre i posti letto di neurologia sono necessari perché, complice l’invecchiamento della popolazione, sono in crescita esponenziale, le malattie neurodegenerative in tutto il Paese.

Alla cerimonia di inaugurazione erano presenti anche Carlo Della Rocca, preside della Facoltà di Farmacia e Medicina dell'Università La Sapienza e Giovanni Pellacani, direttore della Clinica Dermatologica del Policlinico Umberto I.