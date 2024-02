Un corteo di trattori - Fotogramma

Braccio di ferro nella maggioranza sull’esenzione dall’Irpef agricola. Tensione nelle piazze, con la manifestazione di oggi a Roma prima annunciata e poi revocata, ma solo a metà. E attesa per l’arrivo della protesta degli agricoltori a Sanremo, che chiedono più della sola lettura di un comunicato dal palco dell’Ariston, come ha concesso la Rai. Il caso dei trattori nelle piazze italiane continua a movimentare le cronache e la politica. Il movimento Riscatto agricolo ieri ha lanciato un ultimatum al governo, con la richiesta di un incontro con la premier Giorgia Meloni e con il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida. Nell’attesa ha annullato la manifestazione indetta per oggi a piazza San Giovanni. Dopo una nuova riunione in Prefettura, i portavoce hanno annunciato un mini-corteo con quattro trattori nel centro della città questa mattina e un altro forse più consistente in serata sul grande raccordo anulare. Un atteggiamento più prudente perché, speigano, «sembra ci sia un’apertura» da parte del governo per un tavolo tecnico con la premier e il ministro. Dunque si aspetterà. Ma alla periferia della capitale, al presidio sulla via Nomentana, sono oltre 500 i trattori che scaldano i motori. Pronti a partire se non ci sarà ascolto. Le delegazioni degli agricoltori «le ho già incontrate» e «non ho il problema di incontrare, quando penso che siano brave persone», ha detto ieri Lollobrigida ricordando però che c’è un «arcipelago di situazioni» e «posizioni che hanno poco a che fare con la rappresentanza».

L'Irpef e le tensioni nella maggioranza

Via l’Irpef agricola chiedono gli agricoltori. In Parlamento però è slittata la presentazione dell’emendamento del governo al Milleproroghe. È caccia alle risorse, mentre da Giancarlo Giorgetti è arrivato un via libera condizionato. «Le forze politiche – ha spiegato il ministro dell’Economia – hanno convenuto di intervenire in materia di esenzione dall’Irpef per gli imprenditori agricoli che necessitano di un effettivo sostegno, eventualmente prevedendo specifiche franchigie». Insomma, esenzione sì ma non per tutti. I soldi non si stampano come nel Monopoly, è intervenuto lo stesso Lollobrigida, e per «il nostro governo la scelta è prima i deboli e poi gli altri». Tra Lega e Fratelli d’Italia però continuano le frizioni. «I soldi vanno trovati», incalza il numero due dei leghisti Crippa. «Riteniamo sia stato un errore quello del governo di cancellare l’esenzione per il 2024. Abbiamo presentato un emendamento in cui si chiede di prorogarla anche nel 2024 aspettiamo risposte», ha aggiunto il capogruppo alla Camera, Molinari. Una nota del partito ricorda che «la Lega è da sempre al fianco di agricoltori, allevatori e pescatori, ben prima della protesta di queste settimane». E nel pomeriggio di ieri Salvini ha incontrato una delegazione di agricoltori all’Aquila. FdI respinge le critiche. «La legge di Bilancio l’ha fatta Giorgetti che è della Lega», affermano dal partito della Meloni. «Non vedo la ragione di imputare colpe al riguardo al governo, quando le decisioni sono state assunte in modo compatto dalla maggioranza», mette a verbale il presidente dei deputati di Fdi, Foti, «e non risulta che siano mai state avanzate riserve da parte dei gruppi». «Gli agricoltori vanno ascoltati», è l’invito arrivato dal Segretario di Stato vaticano, il cardinale Pietro Parolin. Questa mattina Fratelli d'Italia, con il relatore Angelo Rossi, ha depositato un emendamento in accordo con il governo che posticipa di sei mesi l'entrata in vigore dell'obbligo di assicurazione per i mezzi agricoli. Un altro segnale.



Sanremo sì, Sanremo no

La protesta approda intanto a Sanremo. Una decina di trattori sono arrivati a poche centinaia di metri dall'Ariston. L'obiettivo degli agricoltori è far sentire le ragioni del dissenso nell'evento più seguito d'Italia. Ma non avranno spazio sul palco: Amadeus leggerà stasera un comunicato che - assicura la Rai - «porterà alla conoscenza del grande pubblico i problemi, le difficoltà, le richieste che provengono dal mondo agricolo». Una soluzione individuata dopo giorni di tensione, che hanno messo sul chi va là anche il governo per il timore di interventi incontrollati a pochi mesi dalle elezioni europee. Il direttore artistico aveva detto a più riprese che le porte del festival sono aperte. Ma il problema è la frammentazione delle sigle e delle associazioni con «l’impossibilità di ospitare alcuni rappresentanti sul palco». Ma Riscatto agricolo non ci sta: «Se non potremo salire sul palco dell’Ariston, saremo costretti a concentrare su Sanremo, a partire da domani (oggi per chi legge, ndr), tutti i trattori dei presidi della Lombardia, del Piemonte e della Liguria», che già si stanno organizzando». Questa mattina una cinquantina di agricoltori sono partiti dall'Alessandrino verso la cittadina ligure. La mobilitazione potrebbe allargarsi.