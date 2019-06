Il capo dello Stato Sergio Mattarella con il premier Giuseppe Conte e il ministro dell’Interno Matteo Salvini al pranzo al Quirinale prima del Consiglio europeo di oggi

Formalmente tutto procede come da programma: il governo è impegnato in «modo unanime» ad evitare la procedura d’infrazione Ue sul debito pubblico. E la mossa di Giuseppe Conte e Giovanni Tria, ufficializzata durante il Consiglio dei ministri convocato ieri sera è quella di anticipare il ddl di assestamento di bilancio e certificare che i conti del 2019 si stanno incanalando nel rispetto degli obiettivi fissati con la Commissione di Bruxelles a dicembre, grazie a nuove entrate fiscali e a discreti risparmi rispetto alle risorse stanziate per 'quota 100' e reddito di cittadinanza. Contemporaneamente il premier fa sapere di aver inviato l’attesa lettera per difendere le linee economiche del governo ai 27 Paesi dell’Unione, al presidente della commissione Ue Jean Claude Juncker e al presidente del Consiglio Ue Donald Tusk.

Inoltre, l’esecutivo è pronto a 'scongelare' subito i 2 miliardi che erano stati messi da parte in caso di sforamento del deficit. È la linea concordata tra il premier e i suoi vice da due settimane: evitare una 'manovrina' correttiva adesso e spostare il negoziato decisivo all’autunno, in una sorta di scambio politico che comprende anche la posizione dell’Italia rispetto ai nuovi commissari Ue e alle nuove regole dell’Eurozona (resta per il momento in stand by la nomina del ministro agli Affari europei).

Ma la debolezza di questa impostazione è nota a tutti. Da settimane si dà la procedura d’infrazione come cosa già decisa a Bruxelles, e la data del 9 luglio (riunione decisiva dell’Ecofin) è soprattutto un bivio per Roma: entro quel giorno il governo gialloverde potrà mettere mano alla correzione, diversamente dovrà fronteggiare la nuova, pesante circostanza della procedura d’infrazione. Lo sa Conte, lo sa Tria, lo sanno Luigi Di Maio e Matteo Salvini.

Ma mostrarsi ottimisti è l’unica strada ora percorribile, mentre quella più ispida di mettere mano alle forbici sarà valutata a ridosso della scadenza del 9 luglio. Ottimismo che è stato espresso anche ieri al Quirinale, dinanzi al capo dello Stato Sergio Mattarella, durante la tradizionale colazione di lavoro che precede ogni Consiglio Ue (oggi e domani Conte è a Bruxelles con gli altri capi di Stato e di governo). Al pranzo quirinalizio «aria serena », dicono fonti di governo. Ma un particolare fa riflettere. Parla lungamente Conte circa le trattative in corso sulle quattro 'grandi nomine' europee (presidente della Commissione, presidente del Consiglio Ue, vertice dell’Europarlamento e super-governatore della Bce) e circa le mire italiane (un commissario economico 'con portafoglio').

Parla lungamente anche Tria, che snocciola i dati sull’assestamento di bilancio poi ripetuti in serata al Consiglio dei ministri e ripete quanto riferito in un’intervista, ovvero che la Flat-tax si può fare gradualmente e con coperture certe. Parla abbondantemente il titolare degli Esteri, Enzo Moavero Milanesi, sui maggiori dossier internazionali. Tacciono invece Di Maio e Salvini. Alcune fonti riferiscono che a margine della colazione di lavoro il leader della Lega abbia voluto rassicurare il presidente della Repubblica sulla sua volontà di non scassare i conti, ma non ci sono conferme. Il silenzio dei due leader ha due significati diversi.

Di Maio nella sostanza si aggrappa a Conte perché conduca in porto la trattativa con l’Ue senza danni. Il silenzio di Salvini ha invece il sapore della sfiducia. Il leader della Lega teme che il premier non sappia dire «no» a un eventuale diktat dell’Europa sulla manovra correttiva. E teme di restare incastrato al peggiore tavolo possibile, quello in cui si sceglie se tagliare servizi o salassare qualche categoria. Il quadro, quindi, è ancora fragilissimo. E come spesso accade in momenti confusi e senza esiti certi, Salvini piazza al centro della scena un possibile pretesto per la crisi. Nei giorni scorsi ha iniziato fissando al 21 giugno la data di esame dell’Autonomia di Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna. L’intero Movimento considera un emendamento leghista al 'decreto crescita' come un «ricatto» per costringere l’esecutivo ad accelerare proprio sull’Autonomia.

Ma il nuovo stallo alla Camera è l’immagine fedele di una maggioranza che è tornata in uno stato di 'precrisi', aspettando l’esito del negoziato europeo. E anche i segnali che provengono da Alessandro Di Battista sembrano riportare le lancette ai giorni successivi al voto europeo: Dibba afferma di volersi ricandidare «al 100%» in caso di voto ancitipato e quasi invita Di Maio a 'staccare la spina' promettendogli una ricandidatura in deroga alla regole dei due mandati. «Se il governo cade prima del 15 luglio – dice – proporrò di non considerare questa legislatura».