L'Istituto clinico Humanitas di Rozzano, alle porte di Milano - Ufficio stampa Humanitas

COMMENTA E CONDIVIDI













«Livelli altissimi» che confermano l'«eccellenza» dei servizi erogati in ben 7 delle 8 aree cliniche valutate. E così l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano, alle porte di Milano, si conferma, per il terzo anno consecutivo, «migliore ospedale d’Italia». La pergamena, come avviene ogni anno, è firmata dall’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) che, su mandato del ministero della Salute, realizza il Programma nazionale Esiti (Pne) che investe 1.363 ospedali pubblici e privati. Sul podio, subito dopo il nosocomio privato lombardo, ci sono due strutture pubbliche: l’Azienda ospedaliera di Ancona che, come ha spiegato il direttore di Agenas, Domenico Mantoan, «era nei primi posti anche lo scorso anno», e che «ha fatto un notevole balzo in avanti in tutte le aree»; e l’Azienda ospedaliero-universitaria Careggi di Firenze, «che ha fatto grandi investimenti e si vedono».

Il Pne fa riferimento all'attività assistenziale effettuata dagli ospedali italiani nel 2023, e a quella del periodo 2015-2023. A dimostrazione del metodo rigoroso di valutazione adottato, ha evidenziato l’Agenzia, sono stati calcolati complessivamente «205 indicatori, di cui 180 relativi all’assistenza ospedaliera, e 25 sull’assistenza territoriale, valutata indirettamente in termini di ospedalizzazione evitabile, esiti a lungo termine e accessi impropri in Pronto soccorso». In totale sono undici gli ospedali considerati "top" nel nostro Paese e si trovano quasi tutti al Centro-Nord (quattro in Lombardia, uno rispettivamente in Toscana, Marche, Veneto, Piemonte, Abruzzo, Emilia-Romagna e Sicilia): oltre ai primi tre già menzionati, si tratta dell'ospedale Maggiore di Lodi, della Casa di cura Mater Domini a Castellanza (Va), dell'ospedale Borgo Roma di Verona, il presidio sanitario Gradenigo a Torino, l'Humanitas Gavazzeni di Bergamo, la Casa di cura Villa Serena di Città Sant'Angelo (Pe), l'ospedale Bellaria di Bologna e la Casa di cure Orestano a Palermo. Il report Agenas ha valutato le performance di ospedali pubblici e privati, in otto aree cliniche principali: cardiocircolatorio, nervoso, respiratorio, chirurgia generale, chirurgia oncologica, nefrologia, gravidanza e parto, osteomuscolare. Ma solo pochi ospedali presentano eccellenze in tutte e otto le branche. Nei primi 11 posti rientrano quelle strutture che raggiungono l'eccellenza perché valutate in almeno quattro aree e risultate eccellenti in tutte e quattro.



«Questo riconoscimento - ha detto l'amministratore delegato del Gruppo Humanitas, Luciano Ravera - dimostra che non conta il Dna di chi offre il servizio di cura, operatori pubblici o privati accreditati, ma la determinazione di avere sempre il paziente al centro dell’organizzazione e misurare gli esiti del proprio operato in modo puntuale. Agenas, con il suo sistema di monitoraggio unico al mondo di 205 indicatori e 1.363 ospedali, è un alleato fondamentale per raggiungere questi obiettivi».

Il programma Esiti, è stato affermato nel corso della presentazione della ricerca, è una sorta di bussola per analizzare appunto gli “esiti” e valutare e misurare le performance, in base a 8 diverse aree cliniche, delle strutture sanitarie. «Il sistema del Pne - ha quindi riferito Mantoan - è unico al mondo e produce dati non contestabili. Andiamo a vedere il comportamento dei professionisti e, mettendo insieme i dati, riusciamo a definire il comportamento delle singole aziende. Nel 2023 il sistema è ripartito dopo l'emergenza pandemica. Ci sono eccellenze al Nord, ma iniziano ad esserci anche al Sud e il divario si sta riducendo. Per la prima volta la Calabria che per anni è sta maglia nera dei Lea (livelli essenziali di assistenza, ndr) non lo è più», e ha fatto un «notevole balzo in avanti con reparti» che offrono «situazioni di buona sanità. Merito del commissario Roberto Occhiuto. Anche la Sicilia ha fatto un buon balzo in avanti, vuol dire che è stato fatto un buon lavoro».

Ma quello delle due - o più - Italie della sanità è un problema che resta sul tappeto: perché se «la qualità dell’assistenza ospedaliera migliora», ha osservato il ministro della Salute, Orazio Schillaci, e se dai dati «emerge una sanità in recupero rispetto ai volumi pre-pandemici, sia per i ricoveri urgenti sia per quelli programmati e diurni», è anche vero che non si può negare «la persistente disomogeneità tra Nord e Sud, che è un fattore particolarmente critico: penso al ricorso ancora troppo alto di parti cesarei nel Mezzogiorno, che si fa più importante nel privato accreditato. Su questi gap dobbiamo continuare a lavorare perché queste fratture territoriali persistenti sono contrarie al concetto di equità». Schillaci è tornato a parlare anche del Fondo sanitario nazionale: «Anche in questa manovra aumenta e nel 2026 toccherà la cifra record di 140 miliardi. Ma le risorse vanno utilizzate in maniera efficiente, anzi vanno in primo luogo spese nell’interesse dei cittadini». E «per questa manovra la nostra priorità rimane il personale sanitario; gran parte delle misure saranno dedicate a rendere più attrattivo lavorare nella sanità pubblica».