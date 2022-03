Ufficio stampa Centro Servizi per il Volontariato del Lazio

Una festa per far conoscere il bene comune e valorizzare l’impegno del volontariato. Il 25, 26, 27 marzo e il 2 e 3 aprile torna “in presenza” Insieme per il Bene Comune - Good Deeds Day, la grande festa del volontariato di Roma e provincia, promossa dal CSV del Lazio giunta quest’anno alla sua settima edizione. Un evento con cui i volontari promuovono e condividono il proprio agire per il bene comune: solidarietà e senso civico, un impegno quotidiano per la cura e il benessere di tutta la comunità messo in campo da un volontariato quanto mai vitale e diffuso, se si pensa che nel territorio sono più di 2500 le associazioni in cui opera chi fa azione volontaria. Come ogni anno, il Good Deeds Day si svolge in collaborazione con la Fun Race, la Stracittadina della Capitale (27 marzo), a sua volta collegata alla Maratona di Roma, organizzata da Infront, Corriere dello Sport-Stadio e Italia Marathon Club. Le giornate del 25, 26, 27 marzo sono realizzate con il patrocinio dell’assessorato alle Politiche Sociali e alla Salute del Comune di Roma. Il 2 aprile invece sarà dedicato a “Tutta mia la città-Roma cura Roma”, l’iniziativa promossa dal Comune e di cui il Centro di servizio per il volontariato del Lazio è partner con il Good Deeds Day.



«Il Good Deeds Day mette in evidenza l’importanza che i volontari, organizzati e non, rivestono nel creare legami basati su quella collaborazione e quella condivisione di cui oggi abbiamo ancora un vitale bisogno, fuori e dentro le nostre città - commenta Paola Capoleva, presidente del Centro di servizio per il volontariato del Lazio - E quello che sta accadendo ai confini dell’Ue ce lo dimostra. Il loro lavoro generoso, costante e continuo per il bene comune è molto prezioso e merita di essere celebrato e valorizzato».

Nelle cinque giornate i volontari incontreranno i cittadini, che potranno partecipare alle iniziative organizzate da associazioni, gruppi spontanei, comitati e istituzioni a livello locale. Dare una mano alle persone più fragili, valorizzare un luogo per farne uno spazio di educazione e socializzazione dei più giovani, pulire un’area pubblica insieme ai migranti anche come occasione di integrazione, fare una camminata per le vie della Capitale a sostegno della popolazione colpita dalla guerra in Ucraina: sono alcune delle attività messe in campo dal volontariato a cui si potrà dedicare anche solo una piccola porzione del proprio tempo e della propria attenzione.