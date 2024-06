COMMENTA E CONDIVIDI













I leader del G7 hanno raggiunto un accordo "sull'esborso di 50 miliardi di dollari entro la fine del 2024" a favore dell'Ucraina attraverso l'utilizzo dei beni russi congelati. L'indiscrezione è arrivata ieri sera da Parigi ed è stata in sostanza confermata questa mattina da fonti degli Usa. Ci sarebbe un via libera politico di massima alla decisione mentre i tecnici lavorano per "metterla in forma" e per far sì che "sia conforme alla legge, alle regole della finanza pubblica" o anche "alle capacità finanziarie reciproche", hanno spiegato fonti diplomatiche francesi mentre dalla Casa Binaca di parla più prudentemente di "positivi" progressi sull'uso degli asset congelati alla Russia con i leader che sperano di chiudere l'intesa già oggi, nella prima giornata del vertice.

Il 50mo summit tra i 7 grandi dell'occidente iniziato oggi sotto la presidenza italiana a Borgo Egnazia, in Puglia, si apre sullo sfondo di una situazione internazionale molto complessa e segnata da numerose crisi. Il "menù" prevede approfondimenti sui temi dell'Africa, del Medio Oriente e del cambiamento climatico. Ma il nodo del sostegno all'Ucraina è il tema prioritario.

La premier, Giorgia Meloni, a partire dalle 10,30 ha accolto i presidenti di Stati Uniti e Francia, Joe Biden ed Emmanuel Macron; i primi ministri di Canada, Regno Unito e Giappone, Justin Trudeau, Rishi Sunak e Fumio Kishida, e il cancelliere tedesco Olaf Scholz. Subito dopo gli arrivi e la tradizionale foto di famiglia, i lavori entrano nel vivo con la prima sessione dedicata a Africa, cambiamento climatico e sviluppo. Sempre in mattinata, nella seconda sessione di lavori, i leader si occuperanno di Medio Oriente.

Ma l'attesa è per il pomeriggio, quando in Puglia arriverà il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. A partire dalle 14 inizierà la sessione dedicata a Kiev con lo stesso Zelensky, successivamente i leader si riuniranno sullo stesso tema ma in formato G7. Oggi il presidente ucraino dovrebbe firmare con Joe Biden, un accordo di sicurezza della durata di 10 anni che impegnerà gli Usa a fornire a Kiev un'ampia gamma di assistenza militare, come ha detto il consigliere per la sicurezza nazionale Jake Sullivan. Un accordo strategico che punta a impegnare le future amministrazioni statunitensi a sostenere l'Ucraina - quindi anche in caso di una vittoria alle elezioni dell'ex presidente Donald Trump - e costituirà "la cornice per uno sforzo a lungo termine da parte degli Stati Uniti per aiutare a sviluppare le forze armate ucraine". Biden, atterrato ieri sera a Brindisi, è in Europa per la seconda volta in una settimana dopo il passaggio in Normandia per gli 80 anni del D-Day.

Quanto al Medio Oriente si lavora a un piano per il cessate il fuoco a Gaza e il rilascio degli ostaggi. "Tutti i leader del G7 sono concentrati su un obiettivo: il cessate il fuoco e il rilascio degli ostaggi", ha detto ieri il consigliere della sicurezza nazionale della Casa Bianca Jake Sullivan, schivando le domande sulle diverse posizioni fra i capi di Stato e di governo in merito alla Corte penale internazionale e ai mandati di arresto nei confronti del premier israeliano Benyamin Netanyahu. Al G7 l'agenda di Biden è fitta.

Il presidente americano - secondo il programma diffuso dalla Casa Bianca - avrà un bilaterale con Meloni domani, quando dovrebbe incontrare anche papa Francesco. La partecipazione del pontefice al vertice è legata al tema dell'intelligenza artificiale. I leader del G7 discuteranno le prospettive e i rischi comportati dallo sviluppo dell'AI con un interlocutore d'eccezione come Francesco, che ha più volte messo in guardia sui pericoli di un'evoluzione di queste tecnologie che non sia limitato da paletti etici.

I lavori del G7 proseguiranno fino a sabato. Il tema del contrasto all'immigrazione illegale è connesso in modo stretto al rilancio della cooperazione con l'Africa secondo nuove forme di partenariato, quelle che l'Italia insegue con il "Piano Mattei". L'obiettivo del vertice è proporre una strategia condivisa che stimoli gli investimenti nel continente, affrontando alla radice i fattori dei flussi migratori (incluso il cambiamento climatico), lotti contro i trafficanti di esseri umani e apra canali di ingresso legali connessi a effettive opportunità lavorative. Una strategia da discutere e coordinare con i governi africani. Non a caso saranno presenti al summit Mohamed Ould Ghazouani, presidente della Mauritania nonchè presidente di turno dell'Unione Africana, Kais Saied, presidente della Tunisia, Abdelmadjid Tebboune, presidente dell'Algeria, William Ruto, presidente del Kenya, e Akinwumi Adesina, presidente della Banca Africana di Sviluppo. E' prevedibile che tra i temi sul tavolo vi sia l'alleggerimento del carico di debito che pesa sui Paesi africani.

Sul tavolo anche la questione dei rapporti con la Cina. Gli Usa spingono per arginare la crescente influenza cinese nell'Indo-Pacifico, ma il tema dei rapporti con Pechino ha sempre diviso Washington dai suoi alleati europei, che coltivano fruttuose relazioni economiche con la Cina. In particolare il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, ha approfondito i rapporti con Xi Jinping dopo l'inizio della guerra in Ucraina, anche per compensare la perdita di un partner economico un tempo importantissimo come la Russia.