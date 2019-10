Francesco Bellomo

COMMENTA E CONDIVIDI











Suggerire un dress code alle aspiranti magistrate, imporre loro un assecondamento ai propri canoni estetici, non si configura come un reato. È una condotta "inconferente" con un normale rapporto di collaborazione accademica, è vero, ma non è né molestia né minaccia.

È giunto a questa conclusione, per tanti versi sorprendente, il gip di Milano Guido Salvini che ha archiviato l'indagine sull'ex consigliere di Stato Francesco Bellomo. Un alto funzionario (e rappresentante) dello Stato italiano che coordinava un corso di preparazione al concorso per magistrati nella sua Scuola di formazione "Diritto e Scienza", e nel 2017 era stato accusato da quattro allieve della sede di Milano di violenza privata e stalking. Molti e sconcertanti i particolari emersi dall'inchiesta e dalle testimonianze delle studentesse (che, lo ricordiamo, erano già laureate in giurisprudenza): tacchi a spillo e minigonna come "divisa" per serate che con il corso di studio nulla avevano a che fare, chiamate anche a tarda sera, email insistenti...

Ebbene, il gip nella sua decisione spiega che tali comportamenti, pur non essendo "consoni", non configurano comunque «una condotta abituale di molestia e minaccia». Alle allieve più carine, e non a quelle più meritevoli, Bellomo proponeva di diventare borsiste. "Ma anche questa circostanza in sé non è di rilievo penale", scrive il giudice. Però ha avuto come conseguenza che le giovani che non intendevano sottoporsi agli standard richiesti da Bellomo dovevano rinunciare alla borsa di studio. Potevano continuare a frequentare il corso di preparazione, ma in qualità di "studentesse ordinarie". Salvini ha anche fatto notare che c'era una sorta di "reciprocità", nel senso che le studentesse rispondevano alle sue mail e ai suoi messaggi, e questo ha inciso nella decisione di archiviare.

Bellomo è stato già punito con la destituzione da Consigliere di Stato, ma certo resta l'amaro in bocca, in epoca di #metoo, per la constatazione che esercitare pressioni sessiste in un ambiente di studio, in cui la donna è parte debole rispetto a una gerarchia di potere, possa essere trattato come comportamento "scorretto" e niente più.

Bellomo è sotto processo anche a Bari per la stessa condotta. Il 20 luglio, dopo 20 giorni di arresti domiciliari, è tornato libero, ma non potrà insegnare per un anno. I suoi legali hanno annunciato ricorso.