Il premier Conte, terzo a destra, e di fronte il presidente Putin a Villa Madama il 4 luglio. Nel cerchietto rosso, Gianluca Savoini

«Ho fiducia nel ministro Salvini. So che c’è un’inchiesta, la magistratura faccia il suo corso...». Prende tempo, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Ma, almeno per ora, non molla il vicepremier e leader della Lega, finito al centro delle polemiche politiche per via di un’indagine aperta dalla procura di Milano in relazione a presunti finanziamenti occulti dalla Russia, destinati al Carroccio. Dai banchi di opposizione, il Pd chiede l’istituzione di una commissione parlamentare di inchiesta sulla vicenda, richiesta bollata come «ridicola» dallo stesso Salvini, che ribatte: «Chiarisco a Anm e Csm che ho pieno rispetto per la magistratura e le indagini, ma se cercate rubli a casa mia o nelle casse della Lega non li trovate. Io ritengo un errore le sanzioni economiche alla Russia, ma lo dico gratis. Forse diamo fastidio a qualcuno».

Il clamore mediatico induce perfino Mosca a una smentita: «Il governo russo non è coinvolto nella politica italiana, né in quella di altri Paesi», osservano fonti diplomatiche russe, ritenendo «ridicolo» muovere accuse in base a un file audio «con qualcuno da qualche parte che parla russo».

Gianluca Savoini

Savoini indagato. L’indagine è stata avviata anche in seguito alle rivelazioni contenute nelle inchieste del settimanale L’Espresso e del sito statunitense BuzzFeed: «Stiamo facendo accertamenti per capire se ci siano reati o meno», fa sapere il procuratore di Milano Francesco Greco. Sulla carta, l’ipotesi di reato è quella di «corruzione internazionale». Da quanto si apprende, sarebbe indagato Gianluca Savoini, giornalista 56enne con un passato di vicinanza all’estrema destra e finora consigliere di Matteo Salvini per la Russia e presidente dell’associazione Lombardia-Russia. «Non ho mai presi soldi dalla Russia, né incontrato emissari del Cremlino», afferma Savoini. Secondo la ricostruzione del sito Buzzfeed, entrato in possesso di una registrazione datata 18 ottobre 2018 nell’Hotel Metropol della capitale russa, Savoini avrebbe parlato con tre interlocutori russi (ritenuti da Buzzfeed vicini ad ambienti del Cremlino) di strategie sovraniste anti-Ue.

Negli stessi giorni (17-18 ottobre) il vicepremier Salvini era in visita a Mosca per incontrare alcuni imprenditori. In brani audio non diffusi, sempre secondo Buzzfeed sarebbe stata evocata una percentuale del 4% su una grossa fornitura di petrolio da una grande compagnia russa all’Eni, dalla quale stornare fondi per milioni di euro (fino a una sessantina) per finanziare la Lega. L’Eni ha smentito di aver avuto qualsiasi ruolo nella vicenda. E non è nemmeno chiaro se l’intesa sia andata in porto e se il Carroccio abbia ricevuto effettivamente dei fondi. «Mai preso un rublo da Mosca», rimane la difesa del vicepremier, che minaccia querele. Nella Lega, si tende a scaricare Savoini: avrebbe agito in proprio, non per conto del Carroccio, è la linea più ricorrente. Ma l’amicizia con Mosca, sul piano politico, resta solida. Al punto che il neo ministro agli Affari europei Lorenzo Fontana torna a insistere su un tema caro alla Lega: «La Russia è un grande partner e le sanzioni per la questione ucraina ci hanno creato dei problemi. Se riuscissimo a fare un lavoro di riavvicinamento tra Usa e Russia, sarebbe importante».

Scontro Casellati-Pd in Senato. Sul fronte politico, il caso alimenta tensioni. A Palazzo Madama scoppia una lite tra i senatori del Pd e la presidente del Senato Elisabetta Alberti Casellati. A inizio seduta, il dem Alan Ferrari invoca un chiarimento su tre interrogazioni presentate dal Pd tra febbraio e maggio sui legami tra persone vicine alla Lega e a Salvini e dirigenti russi legati al partito del presidente Putin. Secondo Casellati, la mancata pubblicazione delle tre interrogazioni è motivata dalla loro inammissibilità. Il Senato, aggiunge, «non può essere il luogo del dibattito su pettegolezzi giornalistici».

Per i dem non è una «presidente di garanzia», ma lei respinge le critiche. In ogni caso, i capigruppo del Pd Graziano Delrio e Andrea Marcucci annunciano una proposta di legge per istituire una commissione parlamentare di inchiesta sul caso, mentre il segretario Nicola Zingaretti chiede al governo e al premier di «riferire subito alle Camere» sul pericolo di un «tradimento dell’Alleanza atlantica» da parte della Lega. Lo stesso Movimento 5 Stelle invoca trasparenza: «Chiediamo chiarezza alla forza politica con cui governiamo chiarezza», avverte Stefano Patuanelli, capogruppo di M5s in Senato, perché se Savoini millanta, «va trattato da millantatore».