Monsignor Rino Fisichella - P. C.

COMMENTA E CONDIVIDI













L’idea è semplice e monsignor Rino Fisichella la racconta proprio al convegno nazionale dei cappellani e degli operatori per la pastorale sanitaria: «Nel millennio che ci sta davanti - dice - determinato dal progresso della tecnica, da una cultura come quella digitale, che consente di sapere dove sei in qualsiasi momento e anche di sapere cosa stai facendo, perché non pensare a strutturare misure alternative, anziché pensare di costruire nuove carceri? Questo è il mio dilemma». E l’ipotesi è, «sì, ti privo della tua libertà, ma nella tua casa».

Ancora: «Ma possibile che con tutta la tecnologia che c’è e ci sarà sempre più nel futuro, non possiamo trovare forme alternative perché chi ha commesso il reato possa più facilmente essere redento?».

Va avanti, il Pro-Prefetto del Dicastero per l’evangelizzazione: «Questo non è non voler vedere il male che è presente mondo. Non c’è l’ipocrisia di voler fare finta di nulla». Infine, il prossimo Giubileo, che «il Papa sta pensando realmente con un occhio di riguardo nei confronti dei detenuti. E chiederà l’amnistia ai governi». Così che sia un modo di «coniugare la speranza con segni concreti propri di speranza».