Le vittime italiane: Filippo Bari (in alto a destra), Davide Miotti (sotto) e la sua compagna, Erica Campagnaro. Dei primi due sono stati trovati i corpi, Erica invece risulta ancora fra i dispersi

COMMENTA E CONDIVIDI













La bocca aperta in un sorriso, gli occhiali scuri e il caschetto, la gioia immensa di sfiorare il cielo con un dito, lassù, sulla Regina delle Dolomiti, in una splendida giornata di inizio estate. Filippo Bari, che aveva appena 27 anni ed era il papà di un bimbo piccolo, si era scattato un selfie pochi minuti prima dello tsunami di ghiaccio e sassi che ha travolto ogni cosa sulla Marmolada: «Guardate dove sono» il suo ultimo urlo al mondo. Abitava a Malo, nel Vicentino, era in escursione con una cordata di alpinisti della sezione locale del Cai che conta altri due dispersi. Il primo allarme, sulla sua scomparsa, l'ha lanciato il fratello Andrea sui social: c'era quella foto e Filippo non risultava tra le persone ricoverate in ospedale.

Per i primi quattro dei sette corpi (finora gli unici) ritrovati dai soccorritori, c'è anche il riconoscimento ufficiale. Sembra disperata l'impresa di ritrovare in vita i dispersi, che potrebbero essere ben più dei ventidue contati finora dalla Protezione civile nel più rammatico degli aggiornamenti. Oltre a Filippo, sappiamo che sul ghiacciaio è morto anche Davide Miotti, che di anni ne aveva 51, guida alpina di Tezze sul Brenta e molto conosciuto perché titolare di un negozio di articoli sportivi, scalatore di vette da oltre 25 anni. Su quelle cime era salito più volte negli ultimi giorni, come racconta di nuovo il suo profilo Facebook: portava su lui gli altri alpinisti. Le ultime foto risalgono a cinque giorni fa: Davide era sul Sassolungo, la cima grande di Lavaredo, «Weekend di vie normali con la N maiuscola immersi nel patrimonio Unesco più indiscutibile che ci sia» scriveva.

Risulta tra i dispersi la sua compagna, Erica Campagnaro, che come lui era un'appassionata scalatrice. La coppia, che viveva a Cittadella, in provincia di Padova, aveva due figli di 25 e 16 anni. Potrebbe essere suo il corpo di donna che si tenta meticolosamente di ricomporre da ieri notte al Palaghiaccio di Canazei, dove è stata allestita la camera mortuaria e dove arrivano a ogni ora decine di persone alla ricerca di parenti e amici irrintracciabili da dopo la tragedia. «È stata una carneficina inimmaginabile. Alcuni corpi sono così deturpati che saranno identificati solo attraverso l'esame del Dna» ripetono sia i soccorritori che le autorità presenti allo stadio per giustificare la lentezza del riconoscimento.

Sempre tra le vittime accertate risulta il nome di Paolo Dani, 52enne di Valdagno, sempre nel Vicentino. Esperta guida alpina, il suo lavoro era portare persone in sicurezza in quota, di solito fino a Punta Penia per la via normale: un percorso impegnativo che si svolge in parte sul ghiacciaio. Ieri era partito con un gruppo di amici per una cordata domenicale.

Confermato anche il decesso di Tommaso Carollo, natio di Thiene e molto conosciuto in tutto l’Altovicentino.