“Giovani in movimento: liberi di partire, liberi di tornare?” è il titolo della prima Festa di Avvenire organizzata in Sardegna, che si svolgerà il 12 luglio alle ore 21.30 nella Chiesa Nostra Signora di Bonaria (via Ichnusa, 2A) a Costa Rei (Cagliari).

Durante la serata sarà affrontato il tema della mobilità internazionale e dell'influenza di questa mobilità sulle economie di un Paese: l’incontro sarà introdotto e moderato da Marco Girardo, direttore di Avvenire. Interverranno Rosario Aitala, primo vice presidente e giudice della Corte Penale Internazionale, l'arcivescovo di Cagliari e segretario generale della Cei Giuseppe Baturi, l'inviato di Avvenire Nello Scavo, e l'amministratore delegato del Gruppo ECA Italia Andrea Benigni.

Partendo dall'esperienza dei relatori, si cercherà di dare una risposta a una serie di domande tra cui: quali le ragioni che generano flussi migratori di giovani verso altri Paesi? Dove esistono migliori opportunità e tutele, e perché? Quanto diventa probabile e possibile il rientro dopo un certo periodo all’estero? Cosa dovrebbe fare la politica per incentivare il ritorno dei cosiddetti “cervelli in fuga”?

L'appuntamento di Avvenire a Costa Rei rientra nel calendario dei consueti appuntamenti annuali estivi che riprendono a partire da fine giugno in alcune diocesi all’insegna del dialogo pubblico sui grandi temi dell’attualità, della cultura e della fede.

L'evento è organizzato grazie al supporto del Comune di Muravera, del Comune di Castiadas, della Proloco di Muravera, della Proloco Castiadas e della parrocchia s. Giovanni Battista Castiadas.