Ester Palmieri, 37 anni, uccisa ieri dal compagno a Valfloriana - ANSA

«Una nuova drammatica ferita lacera la terra trentina. Tre piccoli non vedranno più chi ha dato loro la vita. Questo è il dolore più grande da curare, insieme all’impossibilità per due famiglie di trovare una spiegazione di fronte a una tale violenza». Così, Lauro Tisi, arcivescovo di Trento, sul femminicidio di Ester Palmieri, 37 anni, avvenuto ieri a Moltalbiano di Valfloriana, in Val di Cembra: la donna è stata uccisa nella sua casa dal compagno, il 45enne Igor Moser, dal quale si stava separando, il quale poi si è tolto la vita. La coppia aveva tre figli, di cinque, nove e dieci anni. «Prego e chiedo di pregare Dio perché si intravveda uno spiraglio di luce nella voragine di tanta disperazione – ha dichiarato l’arcivescovo in una nota -. Il Padre della vita sostenga le comunità così colpite, perché possano essere abbraccio e consolazione per chiunque vive nelle lacrime».

Intanto, alle 12 di oggi la procura di Trento affiderà al medico legale l’incarico di effettuare, già nel pomeriggio, l’autopsia sul corpo della vittima. Al perito settore verrà anche chiesto di accertare se il coltello da cucina trovato conficcato sulla stessa trave utilizzata da Moser per togliersi la vita tramite impiccagione sia lo stesso che ha reciso la giugulare della donna, provocandone la morte.

Gli inquirenti cercano di capire se il gesto dell’uomo fosse premeditato. La mattina del femminicidio Moser è stato visto da alcuni testimoni entrare dalla casa di Ester dalla quale è uscito 15 minuti dopo. La donna è stata trovata riversa sul pavimento della cucina con i propri occhiali ancora in mano.

Nel 2023, in Trentino Alto-Adige sono avvenuti quattro femminicidi. Il 19 febbraio Sigrid Grober, 39 anni, è stata uccisa dal compagno Alexander Gruber a Merano, il 28 luglio Mara Fait, 63 anni, ha perso la vita per mano del suo vicino di casa, Ilir Zyba Shehi, a Noriglio e il 6 agosto a perdere la vita è stata Iris Setti, 61 anni, uccisa a Rovereto da Nweke Chukwka, un senza dimora. Il 13 agosto, infine, Celine Frei Matzohl è stata uccisa dal suo ex compagno, Omer Cim, a Silandro.