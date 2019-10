COMMENTA E CONDIVIDI











Come noto, l'Umbria sin dagli anni '70 del Novecento, per decenni, ha conosciuto un solo governo regionale, quello di sinistra. Considerando che già 4 anni fa gli elettori umbri si mostrarono pronti a ribaltare un radicato sistema politico-economico, era prevedibile che fossero ancora più pronti ieri, in un voto regionale preceduto da una sconsolante gestione del dopo-terremoto e da una imbarazzante "sanitopoli" che ha travolto il Pd. Non proprio il contesto ideale per testare l'alleanza tra 5stelle e dem e, forse, nemmeno la location ideale per la prima "foto di famiglia" di Conte, Zingaretti, Di Maio e Speranza (lo scatto di venerdì scorso a Narni con il candidato governatore Bianconi è da ore oggetto delle ironie dei social).



La vittoria di Tesei e del centrodestra a trazione Salvini erano dunque attese. E chi ha visitato l'Umbria nelle ultime settimane non è sorpreso nemmeno dallo scarto di voti: nel momento in cui M5s ha "sposato" l'ex nemico Pd ha lasciato sul campo il voto di protesta, prontamente raccolto dal leader della Lega e da Fratelli d'Italia, senza guadagnarne altro.



Ma il fatto che gli esiti fossero attesi non ne cancella i significati. Il risultato della coalizione Pd-M5s in Umbria è deludente e quello del Movimento assolutamente disastroso, da "partitino". E poco conta l'impatto delle tre civiche collegate. È una bocciatura secca che interroga il governo a prescindere dalla politicizzazione di un voto regionale. Interroga anche il premier Giuseppe Conte, che ha legato la forza del suo esecutivo-bis alla prospettiva di una maggioranza organica a livello nazionale e locale. Interroga Zingaretti, che ha inizialmente "subìto" il nuovo governo e che ora si chiede se il suo partito - che non crolla ma non riesce a evitare il trauma della netta sconfitta in una Regione roccaforte - vada sacrificato alle ragioni di una “responsabilità nazionale”. Inoltre l'alleanza organica sui territori con M5s è uno dei motivi dichiarati della scissione al centro di Renzi e non è graditissima da parte dei gruppi parlamentari, che già hanno iniziato il bombardamento sulla segreteria. Interroga profondamente Di Maio, che ha perso quando stava con la Lega e riperde ora che sta con il Pd, e che da mesi non vede vie d'uscita alla crisi strutturale, di proposta, del suo Movimento: la sua leadership, già appesa a un filo, ora è meno che fragile.



È possibile un'ennesima capriola politica del Movimento, con l'abbandono dell'alleanza alle Regionali con il Pd, fattore, questo, che renderebbe più precario il governo. Eppure molto congiura perché la seconda strana alleanza di questa legislatura duri. Il voto umbro rafforza la linea indicata da Renzi, che chiede più coraggio e aveva in qualche modo avvertito sul fatto che una Manovra 2020 troppo prudente, di puro contenimento, sarebbe stato un regalo alle opposizioni. Italia Viva non ha vocazione attendista, ma non può minacciare una crisi e ha bisogno di tempo per organizzarsi. Appare invece attestato in una condizione - piu che una posizione - apertamente attendista Berlusconi, ancora decisivo nel centrodestra sugli scacchieri nazionali, e che quindi non fa nulla per portare la sua sempre più indebolita Forza Italia in un campo dichiaratamente moderato e antisovranista.



Tirando le fila, il segnale è arrivato forte e chiaro e le forze della maggioranza giallo-rosse sono sfidate a un salto di qualità o alla “rinuncia”. Il varo della Manovra non è in discussione, e forse ora l'iter sarà meno tortuoso, meno zeppo di posizionamenti tattici di partiti alleati sull'orlo, come s’era visto ben prima del voto umbro, della crisi di nervi. O forse no. Probante invece sarà il doppio test di fine gennaio in Calabria e, soprattutto, in Emilia Romagna. Lì Pd e M5s non partono battuti. Che corrano insieme o no. E comunque avranno meno attenuanti e nessun alibi rispetto all'Umbria: se perdessero in un modo o nell’altro entrambe le Regioni, il governo potrebbe entrare in seria difficoltà.



Tra i protagonisti della scena politica, c’è chi pensa e dice che se si palesasse questo scenario, ai due partiti di maggioranza e alla stessa Italia Viva (e a Forza Italia) non resterebbe che correre ai ripari con una legge elettorale ultraproporzionale in grado di frenare la destra-centro salviniana. Si aprirebbe la prospettiva di un voto a giugno forse collegato al referendum costituzionale confermativo del taglio del numero dei parlamentari. A meno che nuove tensioni internazionali ed economiche non spingano verso una maggioranza più ampia di quella attuale e a varare un esecutivo di emergenza nazionale con una guida super partes. Si vedrà.



Scenari non del tutto inediti, che potrebbero intrecciarsi ai numerosi casi giudiziari e politici ancora da chiarire: dal Russiagate leghista sul quale non sono mai arrivate risposte chiare dal partito di Salvini a quello che chiama in causa Conte e gli 007 italiani che invece risposte le hanno date nelle sedi istituzionali, dai 49 milioni "scomparsi" del Carroccio sino all'ultima notizia da fonti giornalistiche internazionali che evoca potenziali conflitti d'interesse del premier - smentiti nella notte da Palazzo Chigi - rispetto a dossier trattati in qualità di consulente prima di entrare in politica.



Se invece a gennaio i partiti di maggioranza riusciranno almeno a tenere botta in Emilia Romagna (dove è atteso anche un contributo più attivo di Renzi e di Italia Viva), allora per il Conte Secondo ci sarebbe una boccata di ossigeno. Almeno sino alla tarda primavera, quando altre quattro regioni (Campania, Puglia, Veneto e Liguria) diranno dove sta andando l’Italia della politica. Ma il compito più importante spetta a Conte e ai suoi strani alleati. Devono dimostrare al Paese di avere idee chiare e condivisa determinazione per realizzarle. Solo i fatti battono gli slogan, e con questi chiari di luna non sarà facile.