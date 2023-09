Accoglienza di migranti a Lampedusa - Ansa

Confermato il Consiglio dei ministri delle 12.30 che dovrà dare il via libera a nuove misure restrittive sulla permanenza dei migranti dopo lo sbarco in Italia. Il Cdm arriva dopo la visita a Lampedusa della premier Meloni insieme alla presidente della Commissione Ue Ursula Von der Leyen e la commissaria agli Affari interni Ue, Johansson. A rendere tese le ore precedenti il Cdm, le parole che arrivano dal ministro degli Interni francese, Gerard Darmanin: ''La Francia non accoglierà'' i migranti arrivati a Lampedusa, dice a Europe 1 prima di partire per Roma, dove è attesto oggi pomeriggio dall'omologo italiano Matteo Piantedosi. ''La Francia non si prepara ad accogliere una parte dei migranti", precisa ulteriormente Darmanin. Parole che fanno infuriare la Lega: "Basta chiacchiere, gli italiani si aspettano e si meritano dalla Francia e dall'Europa dei fatti concreti".





LE MISURE ATTESE IN CONSIGLIO DEI MINISTRI



Un Centro per i rimpatri (Cpr) in ogni Regione e aumento del trattenimento dei migranti fino a 18 mesi, il massimo consentito dalla normativa europea. Dovrebbero essere queste le principali misure che assumerà il Consiglio dei ministri convocato oggi alle 12.30. Interventi annunciati dalla premier Giorgia Meloni in un video diffuso venerdì sera e confermati ieri in conferenza stampa a Lampedusa.



Dal Cdm si attendono dunque disposizioni immediate alla Difesa per realizzare nuove strutture in modo da coprire l'intero territorio nazionale. Gelo da parte dei sindaci, con il delegato per l'immigrazione dell'Anci, il sindaco di Prato Matteo Biffoni, che torna a ribadire che "il tema dei migranti non si risolve con i Centri per il rimpatrio". Tema che sarà al centro anche della riunione dei sindaci in programma proprio oggi.

Le nuove norme saranno probabilmente inserite in un emendamento al decreto Caivano già approdato in Senato. Il provvedimento aumenterà sicuramente la possibilità di trattenere i migranti fino ad un anno e mezzo, ma conterrà anche un'importante modifica al riconoscimento anagrafico di chi sbarca sulle coste italiane. Il governo vorrebbe intervenire sull'autocertificazione dell'età di chi sbarca, attraverso esami medici e strumenti diagnostici per verificare eventuali incongruenze. Al momento i minori non accompagnati sono 21mila, per lo più di sesso maschile in età compresa tra i 15 e i 17 anni, per i quali la disponibilità di posti autorizzati è pari a 6.200.

Quanto ai nuovi ai Centri per il rimpatrio, la previsione è di averne uno nelle Regioni in cui manca: Veneto, Campania, Emilia Romagna, Toscana, Calabria, Liguria, Marche, Abruzzo, Trentino Alto Adige, Umbria, Molise e Valle d'Aosta. Le nuove strutture - che, spiega la Difesa, "insisteranno in zone a bassa densità di popolazione e saranno recintate e sorvegliate" - dovrebbero essere realizzate in edifici pubblici dismessi o in disuso, come per esempio le caserme. Ma non è escluso che si possano realizzare anche tensostrutture o impianti temporanei. Nei propositi di Palazzo Chigi, ci sarebbe anche quello di arrivare a gestire le richieste di asilo in tempi molto brevi, fino anche ad una settimana.