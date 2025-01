L'immagine scelta da Musk per il suo profilo su X - X

Elon Musk, l'uomo più ricco del mondo e patron di Tesla, SpaceX e del social network X (l’ex Twitter), ha sorpreso i suoi 210 milioni di follower, e non solo, cambiando il nome del suo profilo in "Kekius Maximus". La scelta, accompagnata da una nuova immagine del profilo raffigurante il meme "Pepe the Frog" in veste di gladiatore, ha scatenato un'ondata di reazioni e speculazioni tra sostenitori, critici e appassionati di criptovalute.

Pepe the Frog è un personaggio nato come semplice fumetto nella serie Boy’s Club, ma con il tempo è diventato un simbolo controverso. Negli ultimi anni è stato associato a gruppi di estrema destra e suprematisti bianchi, specialmente durante la campagna presidenziale statunitense del 2016. Nonostante l'Anti-Defamation League lo abbia classificato come simbolo d’odio, Musk e altri utenti della rete lo considerano semplicemente un meme dal valore umoristico e satirico.

Il meme di "Pepe the Frog" usato da Musk su X - X

Nell'immagine scelta da Musk, Pepe è rappresentato con un'armatura dorata e un controller per videogiochi, un probabile riferimento al mondo ludico, che è particolarmente caro al magnate. Questa caratterizzazione richiama il personaggio di Massimo Decimo Meridio, protagonista del celebre film Il Gladiatore interpretato da Russell Crowe.

Il nome "Kekius Maximus" ha suscitato ulteriore curiosità. "Kek" è un termine popolare tra i gamer, equivalente a "LOL" (ridere ad alta voce), e ha radici nella cultura online di piattaforme come 4chan. Inoltre, "Kek" è anche il nome di un’antica divinità egizia, talvolta rappresentata con sembianze di rana, il che potrebbe spiegare il collegamento con Pepe. L’aggiunta di "Maximus" al nome sembra invece un omaggio al celebre gladiatore romano, rafforzando l’immagine eroica e teatrale che Musk ama costruire attorno alla sua figura.

Ma non è tutto: il nome è anche legato al mondo delle criptovalute. "Kekius Maximus" è il nome di una memecoin, una valuta digitale ispirata ai meme, che ha visto un aumento vertiginoso del suo valore —oltre il 900% — subito dopo il cambio di nome di Musk. Nonostante il magnate non abbia fatto riferimenti diretti alla criptovaluta, il suo storico interesse per le memecoin, come Dogecoin, alimenta le speculazioni su un possibile coinvolgimento indiretto.

Poco prima del cambio di nome, Musk aveva pubblicato un criptico post su X: "Kekius Maximus raggiungerà presto il livello 80 in PoE hardcore". La frase sembra fare riferimento a Path of Exile 2, un popolare videogioco di cui Musk è noto appassionato. Questa dichiarazione aggiunge un ulteriore livello di lettura alla vicenda, mescolando cultura videoludica, riferimenti storici e la sua tipica inclinazione per il marketing non convenzionale.

La mossa di Musk ha attirato attenzione globale, dividendo il pubblico. Da un lato, alcuni vedono in queste azioni un ulteriore esempio del suo genio eccentrico e della sua capacità di manipolare narrative e mercati. Dall’altro, i critici lo accusano di giocare con simboli e temi potenzialmente divisivi.

La vicenda evidenzia ancora una volta come Musk sfrutti la sua enorme influenza su X per alimentare discussioni e provocare conseguenze economiche o politiche talvolta prevedibili, altre meno.