Chiusi alle 15 i seggi per le consultazioni elettorali svolte tra ieri e oggi: si è votato per il rinnovo di 1.192 amministrazioni comunali, per le suppletive della Camera (XII circoscrizione Toscana, collegio uninominale 12 - Siena e nella circoscrizione XV Lazio 1, collegio uninominale 11 - Roma - Quartiere Primavalle) e per le regionali in Calabria; 12.147.040 gli elettori chiamati alle urne, distribuiti in 14.505 sezioni.

Dalle 15 si svolgono le operazioni di scrutinio e l'accertamento del numero dei votanti definitivi per ciascuna consultazione,procedendo nell'ordine, nei comuni interessati, prima allo scrutinio per le suppletive della Camera e successivamente, senza interruzione, allo scrutinio per le amministrative. Per la Calabria precedenza alle regionali, lo scrutinio per le amministrative è rimandato a domani alle 9.



In quanto all'affluenza, a livello nazionale, i primi dati del ministero dell'Interno riportano un 59,79%.

Roma

Gli exit poll Opinio Italia per la Rai nella capitale evidenziano un testa a testa tra Roberto Gualtieri 26,5-30,5% (centrosinistra) ed Enrico Michetti (centrodestra) 27-31,5%. La sindaca uscente Virginia Raggi (M5s) e Carlo Calenda (Lista civica) sono entrambi in una forchetta tra il 16,5 e il 20,5%





Milano



Sempre in base al primo Exit poll del consorzio Opinio Italia per la Rai, alle comunali a Milano il candidato Giuseppe Sala (centrosinistra) raggiunge una forchetta del 54-58%, seguito da Luca Bernardo (centrodestra.) con il 32-36%. Seguono Layla Pavone e Gianluigi Paragone, entrambi con una forchetta del 2-4%.

Napoli

Anche a Napoli gli exit poll danno un vincente al primo turno: Gaetano Manfredi con un57-61% di preferenze. Maresca (centrodestra), si ferma al 19-23%.

Bologna

Pure a Bologna si profila una vittoria al primo turno per il centrosinistra con Lepore, 61-65%, mentre Battistini (centrodestra) si assesta su un 26,5-30%.

Torino

A Torino invece si profila il ballottaggio tra Lo Russo (centrosinistra) al 44-48% e Damilano (centrodestra) al 36,5-40,5%