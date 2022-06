Scrutinio delle schede per le elezioni comunali dello scorso anno - Fotogramma

COMMENTA E CONDIVIDI













Il 12 giugno si vota, oltre che per i 5 quesiti referendari sulla giustizia, per eleggere sindaco e giunta in 974 comuni italiani, su un totale di 7.904. (Nei 4 comuni della Valle d'Aosta interessati a questo giro elettorale si è andati ai seggi già il 15 maggio. Il numero totale quindi dei centri interessati in totale è 978).



Di questi 142 hanno più di 15.000 abitanti (Comuni definiti "superiori"), 836 sono sotto questa soglia ("inferiori"). I più popolosi sono Palermo e Genova.

Nei comuni oltre i 15mila abitanti, nel caso che nessun candidato sindaco raggiunga il 50% dei voti più uno si farà ricorso al ballottaggio, domenica 26 giugno.



Per quanto riguarda i centri più piccoli in alcuni casi ci sarà in corsa un solo aspirante sindaco. In questi caso occorre che il candidato ottenga "un numero di voti validi non inferiore al 50% dei votanti e il numero di votanti non sia stato inferiore al 50% degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune". Altrimenti l'elezione sarà nulla.



Si vota solo la domenica​

Importante ricordare che si voterà solo nella giornata di domenica dalle 7 alle 23. Gli scrutini inizieranno subito dopo la chiusura dei seggi e inizieranno con le schede referendarie.

I comuni alle urne



I capoluoghi di provincia sono 26 (su 111 in totale), di cui 4 sono anche capoluoghi regionali: L'Aquila, Catanzaro, Genova e Palermo.

Questi i capoluoghi di provincia chiamati alle urne: Parma, Piacenza, Gorizia, Frosinone, Rieti, Viterbo, La Spezia, Como, Lodi, Monza, Alessandria, Asti, Cuneo, Barletta, Taranto, Oristano, Messina, Lucca, Pistoia, Belluno, Verona e Padova.

In quanto agli altri comuni, vediamo quanti sono regione per regione (oltre al numero complessivo vengono riportati solo i comuni "superiori" con oltre 15mila abitanti, esclusi i capoluoghi di provincia):

Abruzzo 49: Martinsicuro, Ortona, San Salvo, Spoltore​

Basilicata 22: Policoro



Calabria 75: Acri, Palmi, Paola



Campania 89: Acerra, Agropoli, Capua, Ischia, Mercato San Severino, Mondragone, Nocera Inferiore, Nola, Portici, Pozzuoli, Sant'Antimo, Somma Vesuviana

Emilia-Romagna 21: Budrio, Riccione



Friuli Venezia Giulia 33: Azzano Decimo, Codroipo, Monfalcone



Lazio 53: Ardea, Cerveteri, Ciampino, Fonte Nuova, Gaeta, Grottaferrata, Guidonia Montecelio, Ladispoli, Sabaudia



Liguria 20: Chiavari



Lombardia 128: Abbiategrasso, Buccinasco, Cassano Magnago, Castiglione delle Stiviere, Cernusco sul Naviglio, Cesano Maderno, Crema, Darfo Boario Terme, Desenzano del Garda, Erba, Garbagnate Milanese, Gussago, Lentate sul Seveso, Lissone, Magenta, Meda, Melegnano, Melzo, Mortara, Palazzolo sull'Oglio, San Donato Milanese, Senago, Sesto San Giovanni, Vimodrone

Marche 17: Civitanova Marche, Corridonia, Fabriano, Jesi, Porto San Giorgio, Sant'Elpidio a Mare, Tolentino



Molise 18

Piemonte 93: Acqui Terme, Borgomanero, Chivasso, Grugliasco, Mondovì, Omegna, Savigliano



Puglia 50: Bitonto, Canosa di Puglia, Castellana Grotte, Castellaneta, Galatina, Galatone, Giovinazzo, Gravina in Puglia, Martina Franca, Molfetta, Mottola, Palagiano, Polignano a Mare, Santeramo in Colle, Sava, Terlizzi



Sardegna 65: Selargius



Sicilia 120: Aci Catena, Avola, Erice, Niscemi, Palagonia, Palma di Montechiaro, Paternò, Pozzallo, Sciacca, Scicli, Scordia



Toscana 28: Camaiore, Carrara, Quarrata



Trentino Alto Adige 0 (nessuno)

Umbria 7: Narni, Todi



Valle d'Aosta 4

Veneto 86: Abano Terme, Cerea, Feltre, Jesolo, Marcon, Mira, Mirano, Santa Maria di Sala, Thiene, Vigonza





Per altre informazioni è possibile consultare il sito del ministero dell'Interno didicato alle elezioni: CLICCA QUI​

Le regole per l'elezione del primo cittadino nei centri sotto i 15mila abitanti: CLICCA QUI