Aya Biran, la zia di Eitan, davanti alla casa della famiglia affidataria

Una richiesta per far rientrare Eitan in Italia è stata presentata oggi al Tribunale per le questioni famigliari di Tel Aviv dai legali della zia paterna, Aya Biran, tutrice del bambino. L'istanza sarebbe stata avanzata in base all'art. 29 della Convenzione dell'Aja che consente al titolare del diritto di affido di "rivolgersi direttamente al competente tribunale per chiedere il rientro del minore sottratto, anche senza l'intermediazione delle autorità centrali”.

Le indagini della Procura di Pavia si sono allargate da oggi anche alla nonna materna di Eitan, Etty Peleg, che sarebbe stata complice del sequestro del bambino. Ex moglie di Smhel Peleg, principale accusato per il rapimento, sarebbe stata in Italia con lui nei giorni precedenti al fatto. Il suo ruolo nella vicenda è ora da verificare.

Il timore della famiglia affidataria è che la via giudiziaria richieda comunque troppo tempo per il rientro di Eitan, che ieri doveva iniziare la scuola elementare. Or Nirko, lo zio paterno, spera in una “soluzione politica” che possa accorciare i tempi. In un’intervista a N12, Nirko ha anche comunicato che Eitan non è stato trovato all’ospedale israeliano di Sheba dove, secondo i parenti materni, si sarebbe recato per alcuni controlli medici e terapie. "Lo tengono come in una prigione di Hamas" ha denunciato lo zio. "È prigioniero. La famiglia Peleg [quella materna, ndr] si rifiuta di dire dove si trovi". Il bambino, continua lo zio, "non ha mai vissuto in Israele" e lì "non ha amici". Alcune fonti vicine alla famiglia materna avrebbero detto che Eitan sta bene.

La vicenda ha avuto inizio sabato quando, durante un’uscita concordata con la famiglia affidataria che vive a Pavia, il nonno materno Smhel Peleg ha portato il bambino in Svizzera e da lì, con un volo privato, in Israele. L’obiettivo era consegnare Eitan al ramo materno della famiglia. Il bambino è l’unico sopravvissuto della tragedia del Mottarone nella quale, il 14 maggio scorso, perse i genitori, il fratellino e due bisnonni.