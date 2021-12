Il crollo della gru a Torino - Ansa

Tre operai morti e almeno tre passanti feriti. È il drammatico bilancio del crollo della gru da cantiere avvenuto stamattina, poco prima delle 10, in via Genova, a Torino. La gru, per motivi ancora da accertare, ha ceduto durante l'allestimento del cantiere ed è collassata su un palazzo di sei piani.

Gli operai sono rimasti schiacciati sotto l'intelaiatura del mezzo, con i vigili del fuoco giunti sul posto che sono riusciti a liberarli. Per due di loro non c'era più nulla da fare, mentre il terzo è stato trasportato in codice rosso al vicino ospedale Cto ed è deceduto poco dopo. Un quarto operai è in codice giallo. I sanitari giunti sul posto hanno soccorso alcuni passanti rimasti feriti.



Secondo il comandante provinciale dei Vigili del Fuoco, Agatino Carrolo, c'è stato "un cedimento alla base della gru che ha comportato a cascata il crollo della struttura reticolare che serviva per le operazioni di manutenzione della facciata dell'edificio".



"L'incidente della gru di stamattina in via Genova a Torino fa salire a 40 i morti sul lavoro in Piemonte nel corso del 2021. Una strage infinita, di fronte alla quale, a parte il doveroso cordoglio verso le famiglie delle vittime, le parole ormai sembrano inadeguate"; così in una nota il sindacato Fillea-Cgil.