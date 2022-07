Ansa

Resti, indumenti, attrezzature tecniche, la Marmolada restituisce, lentamente, i corpi e gli oggetti degli escursionisti travolti dalla valanga di ghiaccio che si è staccata dalla cima domenica 3 luglio. I soccorritori, questa mattina fisicamente presenti sulla slavina, insieme a unità cinofile e droni, hanno recuperato reperti e materiali che andranno analizzati e catalogati e che serviranno a dare un nome a chi da quella montagna non è più sceso.

I 14 operatori con i 2 cani della Guardia di Finanza specializzati sono rientrati a Canazei al termine delle operazioni di ricerca via terra nell'area interessata dal distacco del ghiacciaio della Marmolada, a valle della colata.

Lo riferisce la Provincia autonoma di Trento in una nota. Nel corso delle ricerche - conferma la Provincia - ci sono stati dei ritrovamenti organici e di materiale tecnico. Il tutto è stato recuperato, trasportato a valle e consegnato per le analisi.

Coinvolti nelle operazioni via terra il Soccorso Alpino e Speleologico Trentino, il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza con due unità cinofile, il Centro Addestramento Alpino di Moena della Polizia di Stato, i Vigili del Fuoco permanenti di Trento e il Soccorso Alpino dell'Arma dei Carabinieri.

Ansa

La giornata ha avuto inizio questa mattina alle 5, con un primo momento di briefing. Verso le 6 - prosegue la nota - l'elicottero ha portato in quota gli operatori per ispezionare la parte più bassa del distaccamento. L'operazione sul campo ha avuto inizio alle 6.30 e si è conclusa alle 9.15. Le operazioni si sono svolte con un controllo di sicurezza compatibile con la situazione esistente grazie a sistemi di controllo e valutazione della temperatura.



La Marmolada sarà guardata a vista fino all'autunno. "D'intesa con la Pretezione Civile si è deciso di monitorarne i movimenti fino alla fine settembre" ha spiegato Nicola Casagli, il geoloco che col suo gruppo di lavoro ha installato nei giorni scorsi gli strumenti per controllare il comportamento del ghiacciaio dopo il crollo.



Il Presidente del Senato Elisabetta Casellati alle 16.30 in visita a Canazei, sulla Marmolada, per rendere omaggio alle 9 vittime della tragedia verificatasi domenica scorsa e per portare la sua solidarietà alle istituzioni e alle comunità venete colpite. Ad accogliere il Presidente del Senato sarà il Presidente della Provincia Autonoma di Trento Maurizio Fugatti, il presidente della regione Veneto, Luca Zaia e la Protezione Civile.