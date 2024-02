I Vigili del fuoco al lavoro nel cantiere del crollo - ANSA

Le analisi sulla trave che ha ceduto e il recupero del corpo del quinto operaio che ancora manca all’appello. Sono i due primi obiettivi dei lavori in corso nel cantiere di Firenze, dove venerdì scorso il crollo nel cantiere del nuovo supermercato Esselunga di via Mariti è costato la vita già a quattro operai, e al ferimento di altri tre.

Il procuratore capo di Firenze, Filippo Spiezia, ha confermato che «da prime verifiche compiute che per alcuni operai vi fosse una condizione di irregolarità circa la loro presenza sul territorio nazionale». «Detto questo - ha aggiunto - diverso è il discorso per quanto riguarda le posizioni contrattuali e quant'altro» oggetto di successivi accertamenti.

Peraltro, Spiezia ha puntualizzato che, anche se «è prematuro dire qualcosa» sulla dinamica del crollo, «il dato molto empirico che ci siamo fatti da un primo sopralluogo è che vi fossero diverse criticità, che abbiamo constatato nel momento in cui ci siamo portati nel cantiere».

L’inchiesta è quanto mai complessa, e stamattina si è recato al cantiere il pm Francesco Sottosanti al quale (con la collega Alessandra Falcone) è stato affidato il fascicolo di indagine con l’ipotesi di reato di crollo colposo e omicidio colposo plurimo. Al vaglio infatti sono soprattutto i ruoli di moltissime aziende, una sessantina, che con il sistema dei subappalti sono coinvolte nei lavori, e la posizione di due operai che non avevano un permesso di soggiorno valido, come ha confermato il procuratore Spiezia.

Stamattina è intervenuto anche il dipartimento di prevenzione della Asl Toscana Centro: «Questa è classificata come una grande opera – ha spiegato il direttore Renzo Berti – perché ha un volume economico importante. In questi casi c’è un monitoraggio molto frequente, la nostra ultima verifica era stata condotta il 12 gennaio scorso e non aveva dato luogo a rilievi. Ce ne erano state altre precedenti perché c’è una sistematicità di controllo molto frequente». E il prossimo controllo era previsto per marzo.

Berti ha poi aggiunto che «in generale i subappalti sono uno strumento che consente di realizzare una maggiore efficienza delle attività e anche una maggiore rapidità di svolgimento. Non è detto che il subappalto in sé sia il male, può accadere che ci sia subappalti fatti con un criterio non adeguato. Ma su questo non abbiamo rilevato niente».

La trave che, cedendo, ha travolto i solai sottostanti, è stata rimossa dai Vigili del fuoco la notte scorsa. Ora si tratterà di analizzarla nel dettaglio, mentre la Polizia ha acquisito i documenti nella azienda produttrice, la società Rdb di Atri (Teramo), relativamente all’appalto con Esselunga. Nella ditta sono state eseguite verifiche sul materiale prodotto ma non risulterebbero anomalie e i vertici della Rdb non sono indagati.

Tra le notizie emerse ieri, vi è l’ipotesi che la trave – secondo quanto ha riferito un servizio del TgR Abruzzo della Rai – non fosse stata completamente fissata dal personale della ditta abruzzese, quando il personale di un’altra società avrebbe avviato la gettata di cemento nella stessa area, all’ultimo piano della struttura.

Continuano incessanti le ricerche dell’ultimo disperso, Bouzekri Rachimi, 56 anni, marocchino residente a Palazzolo sull’Ogli (Brescia). Mentre le salme già recuperate dei quattro operai sono all’ospedale di Careggi a disposizione della Procura per l’eventuale autopsia. Si tratta di Luigi Coclite (60 anni), abruzzese residente in provincia di Livorno; Mohamed Toukabri (54 anni), tunisino; Mohamed El Farhane (24 anni), marocchino; Taouflik Haidar (43 anni), marocchino.

Il procuratore Spiezia ha anche precisato che «è difficile identificare i corpi» degli operai travolti dal crollo: l'identificazione «è stata avviata con l'ausilio di esperti e richiede competenze specifiche, anche di tipo genetico perché questi corpi sono davvero in condizioni drammatiche». Attraverso i documenti, sono noti i nomi di chi doveva trovarsi nel cantiere, ha specificato il procuratore: «Sappiamo i nominativi, ma non sappiamo abbinarli».

I tre operai romeni rimasti feriti intanto sono tuttora ricoverati all’ospedale di Careggi. Nel cantiere, peraltro, erano presenti un'altra decina di operai, ha aggiunto il procuratore.



La mole degli accertamenti è comunque ingente. Stamattina una nota del procuratore Spiezia aveva rilevato che «le indagini si profilano complesse sotto molteplici profili. Sono state prontamente adottate iniziative per acquisire al procedimento gli elementi di prova, non solo documentali, onde ricostruire i fatti accaduti e accertare eventuali responsabilità». «C'erano otto lavoratori di tre imprese diverse», ha specificato ancora il procuratore davanti ai giornalisti, aggiungendo: «Ovviamente il lavoro di acquisizione delle fonti di prova non è ultimato ma possiamo dire che abbiamo messo al riparo quelli che sono i principali dati probatori che ci serviranno anche per le ricostruzioni di tipo tecnico».

Nel confermare che il procedimento per ora è a carico di ignoti, la nota chiarisce che «l'Ufficio sta assicurando il coordinamento delle attività investigative svolte delle forze di polizia giudiziaria intervenute: Ausl Toscana Centro - Dipartimento della Prevenzione, Ufficio Ispettivo del Ministero del Lavoro, Polizia Scientifica, Squadra Mobile di Firenze, Polizia Postale, Polizia Municipale di Firenze. Quest'ultima sta assicurando altresì, con grande impiego di risorse,la costante vigilanza del cantiere e di tutta l'area, che verrà sottoposta a sequestro all'esito del rinvenimento della dell'ultimo soggetto disperso».

A questo proposito, il procuratore Spiezia «richiede la collaborazione di tutti affinché, una volta apposti i sigilli all'area in sequestro, ci si astenga da qualsiasi indebito accesso ai luoghi, sia per preservarne il loro stato in vista delle indagini tecniche, sia per evitare ulteriori incidenti, alla luce della instabilità delle strutture crollate e giacenti in sito».

Tra le attività in corso vi è ovviamente anche il censimento completo delle decine di aziende che facevano poi capo alla Villata Spa, azienda controllata da Esselunga e committente dell’opera, e alla Aep (Attività edilizie pavesi Srl) di Pieve del Cairo (Pavia) impresa esecutrice dei lavori in cantiere.