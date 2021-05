Samantha Cristoforetti - Ansa / Esa.it

L'astronauta Samantha Cristoforetti sarà la prima donna europea (e la terza al mondo) al comando della Stazione spaziale internazionale (Iss), nel corso della Expedition 68 che la vedrà in orbita nel 2022. La nomina, accolta con un plauso generale dal mondo della politica, dei social e da tutti gli appassionati di spazio, è stata annunciata dall'Agenzia Spaziale Europea (Esa), che proprio in questi giorni ha prorogato il bando per il reclutamento di nuovi astronauti incoraggiando soprattutto le donne a partecipare.

AstroSamantha, 44 anni, ha affidato la sua gioia a un comunicato dell'Esa, in attesa della conferenza stampa che la vedrà protagonista lunedì 31 maggio. "Ritornare sulla Stazione spaziale internazionale per rappresentare l'Europa è un onore di per sé", afferma l'astronauta. "Sono onorata della mia nomina alla posizione di comandante e non vedo l'ora di attingere all'esperienza che ho acquisito nello spazio e sulla Terra per guidare una squadra molto competente in orbita".

Subito sono arrivati i complimenti del direttore generale dell'Esa, Josef Aschbacher, che vede nella nomina di AstroSamantha una fonte d'ispirazione per la prossima generazione di astronauti. Il presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana (Asi), Giorgio Saccoccia, si è detto orgoglioso di questa scelta, "che arriva a coronamento di un percorso professionale ineccepibile e a riconoscimento dell'eccellenza nello spazio dell'Italia e dell'Europa". Anche Palazzo Chigi si congratula via social: "La prima donna europea al comando della Stazione spaziale internazionale è la nostra Samantha Cristoforetti. Sventola sempre più in alto la bandiera dell'Italia #competenza #tenacia".

Quello di AstroSamantha è un "incarico meritatissimo" anche secondo il collega Luca Parmitano, che su Twitter le fa un grosso in bocca al lupo ben consapevole di cosa vuol dire mettersi alla guida dell'equipaggio della Iss: anche lui ha ricoperto questo ruolo durante la sua ultima missione Beyond, diventando il primo comandante italiano e il terzo europeo.

Samantha Cristoforetti sarà invece il quinto comandante targato Esa. La nomina è arrivata a seguito di un accordo di massima siglato lo scorso 19 maggio dai partner internazionali della Stazione Spaziale (Esa, Nasa e le agenzie spaziali di Russia, Giappone e Canada) in attesa di una più chiara definizione dei piani operativi e delle date di lancio. Per il momento si sa che AstroSamantha volerà in orbita nel 2022 con l'equipaggio della missione Crew-4 a bordo della navetta Crew Dragon di SpaceX: con lei partiranno anche gli astronauti statunitensi Kjell Lindgren e Bob Hines.

Cristoforetti, alla sua seconda esperienza in orbita dopo la missione Futura (durata quasi 200 giorni a cavallo tra 2014 e 2015), sarà la terza donna al comando della Stazione spaziale: prima di lei solo le statunitensi Peggy A. Whitson (due volte comandante, nel 2007 e nel 2017) e Sunita Williams (nel 2012).

Un riconoscimento importante, dunque, che le è valso il plauso della ministra per le Pari opportunità e la Famiglia Elena Bonetti, che su Twitter si congratula per la "bellissima notizia": "da una donna un'altra strada aperta nella scienza, un altro inizio per l'Italia". Anche la presidente del Senato, Elisabetta Casellati, manda i suoi complimenti via social all'astronauta, che definisce "professionista esemplare e orgoglio per l'Italia", e aggiunge: "Il cammino delle donne prosegue, anche nello spazio".