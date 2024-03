undefined - undefined

Cresce l’antimafia dei fatti concreti. Sono ben 1.065 i soggetti diversi impegnati nella gestione di beni immobili confiscati alla criminalità organizzata, il 7% in più rispetto allo scorso anno, addirittura il 36% in più in cinque anni. Sono associazioni, cooperative sociali, mondo del volontariato, diocesi, parrocchie protagonisti della trasformazione da beni in mano alle mafie a beni comuni e condivisi, sono la vita nuova per beni frutto di sangue e sporchi affari. La fotografia di questa bella Italia la troviamo nel dossier “Raccontiamo il bene” di Libera, l’associazione che nel 1996, dopo la stagione delle stragi mafiose, sostenne con la raccolta di un milione di firme l’approvazione della legge 109 sul riutilizzo a fini sociali dei beni confiscati che completava la legge Rognoni-La Torre del 1982 che aveva introdotto la confisca, e che ha permesso la nascita di tante storie positive. Che non riguardano più solo le regioni a tradizionale presenza mafiosa. Infatti le troviamo in 18 regioni su 20 e in 383 comuni (erano 359 scorso anno). La regione con il maggior numero di realtà sociali che gestiscono beni confiscati alle mafie è la Sicilia con 285, segue la Campania 170, la Lombardia con 151, la Calabria con 149, la Puglia con 123, il Lazio con 54, il Piemonte con 41. La conferma di una presenza mafiosa ormai nazionale.

Dai dati raccolti attraverso l'azione territoriale della rete di Libera emerge che più della metà delle realtà sociali è costituita da associazioni di diversa tipologia (563) mentre le cooperative sociali sono 232 alle quali si aggiungono 5 cooperative di lavoro. Ci sono poi 14 associazioni sportive dilettantistiche, 31 enti pubblici (tra cui aziende sanitarie, enti parco e consorzi di Comuni che offrono dei servizi di welfare sussidiario dati in gestione a soggetti del terzo settore), 39 associazioni temporanee di scopo o reti di associazioni, 62 realtà del mondo religioso (diocesi, parrocchie e Caritas), 33 fondazioni private e di comunità, 18 gruppi scout e 31 istituti scolastici. La ricerca analizza anche le attività svolte. Nel 56,8% riguardano welfare e politiche sociali, nel 25,6% promozione culturale e turismo sostenibile, nel 10% attività legate all'agricoltura e ambiente, nel 4,7% produzione e lavoro.

Nella ricerca Libera ha ricostruito la tipologia di immobili gestiti dai soggetti gestori. Il 34,7% sono appartamenti, abitazioni indipendenti, immobili; il 19,6% ville, fabbricati su più livelli e di varia tipologia catastale, palazzine; il 18,3% terreni agricoli, edificabili e di altra tipologia; il 9,5% locali commerciali o industriali, capannoni, magazzini, locali di deposito, negozio, bottega, uffici. La dimostrazione di quanto gli affari e gli investimenti dei clan siano diffusi in ogni settore economico. “Oggi, dopo 28 anni dall’approvazione della legge 109 - commenta Tatiana Giannone, responsabile nazionale Beni Confiscati di Libera - possiamo scrivere con convinzione che il primo obiettivo è stato raggiunto: i beni confiscati, da espressione del potere mafioso, si sono trasformati in beni comuni, strumenti al servizio delle nostre comunità. Più di 500 associazioni di diversa tipologia, oltre 30 scuole di ogni ordine e grado che usano gli spazi confiscati come strumento didattico e che incidono nel tessuto territoriale e costruiscono economia positiva. Un’economia che tutti noi possiamo toccare con mano e che cambia radicalmente le nostre vite. Poter firmare un contratto di lavoro vero, poter usufruire di servizi di welfare laddove lo Stato sembra non arrivare, poter costruire il proprio futuro nel mondo del lavoro: tutto parla di un Paese che ha reagito alla presenza mafiosa e che con orgoglio si è riappropriato dei suoi spazi”. Ma, avverte Giannone, “raccogliamo segnali preoccupanti del mondo della politica: un attacco costante alle misure di prevenzione, tentativi di privatizzare i beni confiscati e piegarli alla logica dell’economia capitalista, una gestione delle risorse dedicate piuttosto confusionaria. Non possiamo accettare che ci siano passi indietro su questo”. Anche perché la quantità dei beni confiscati è enorme. Nel dossier Libera ha elaborato i dati dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (al 22 febbraio 2024) dove sono 22.548 i beni immobili destinati ai sensi del Codice antimafia (+14% rispetto al 2023) mentre sono 19.871 gli immobili ancora in gestione ed in attesa di essere destinati. Sono invece 3.126 le aziende destinate (+77% rispetto al 2023) mentre sono 1.764 quelle ancora in gestione. Anche per questi dati è in testa la Sicilia sono 7.727 e 8.656 ancora in gestione. Segue la Calabria con 3.137 e 1.880 e la Campania con 3.106 e 3.416. Nel Nord spicca la Lombardia con 1.590 beni immobili destinati mentre e 1.552 ancora in gestione. Cambia di poco la geografia regionale sul fronte delle aziende. In Sicilia sono 551 le aziende destinate mentre sono 913 quelle ancora in gestione. Segue la Campania con 330 e 669, il Lazio con 259 e 449, la Lombardia con 135 e 238, la Puglia con 118 e 129. Dati che fotografano con chiarezza gli enormi investimenti mafiosi e di come sia ancora assolutamente necessario applicare l’insegnamento di Giovanni Falcone, “segui il denaro e troverai la mafia”. Ma oggi, sempre di più, seguendo il denaro mafioso si trovano storie di un’antimafia vera, concreta, efficace.

Un sistema che vede l’Italia all’avanguardia ma che comincia a trovare applicazione anche all’estero. Nel dossier Libera presenta una prima mappatura sul riutilizzo sociale dei beni confiscati in Europa e America Latina. In Europa, oltre all’Italia sono 18 gli Stati nei quali esiste una legislazione specifica sull’uso dei beni confiscati per scopi di interesse pubblico o sociali. E 18 sono le esperienze concrete: due in Spagna, tre in Romania, in Bulgaria e in Belgio, una in Francia e Olanda e cinque in Albania. In assenza di specifiche normative che qualifichino il delitto di “organizzazione criminale di tipo mafioso” e regolino la confisca dei beni, in America Latina il sequestro si applica principalmente su beni mobili e immobili collegati a crimini gravi come il narcotraffico o la tratta di esseri umani. Secondo la mappattura di Libera sono 7 le esperienze di riutilizzo sociale, quattro in Argentina e tre in Colombia.