Il numero di contagi della quarta ondata in Italia continua a crescere: sia mercoledì sia giovedì è stata superata quota 10mila nuovi casi per la prima volta dallo scorso maggio. Due regioni rischiano la zona gialla: si tratta del Friuli-Venezia Giulia e della provincia autonoma di Bolzano, le due regioni più vicine all’Europa centro-orientale, dove attualmente sono concentrati i principali focolai di contagio.

Secondo la bozza del report settimanale di monitoraggio di ministero della Salute e Iss il Friuli è la Regione con gli indicatori complessivamente peggiori: Rt a 1,45, ricoveri ordinari al 14,8%, terapie intensive al 13,1% e incidenza a 289,3 casi per centomila abitanti. Rt superiore alla media nazionale (ferma a 1,21) anche per la Provincia di Bolzano (1,45), la Sardegna (1,43) e la Lombardia (1,32). È sotto l'1 solo in tre Regioni: Calabria (0,99), Molise (0,23) e Sicilia (0,98).

L'incidenza settimanale a livello nazionale di casi covid continua ad aumentare salendo a 98 casi per 100mila abitanti contro i 78 della settimana precedente. Mentre l'RT in Italia, dopo 5 settimane di crescita, si è assestato a 1,21: lo stesso dato della settimana scorsa.

Va ricordato inoltre che la soglia dei diecimila casi era stata raggiunta anche nella seconda metà di ottobre 2020, all’inizio della seconda ondata. All’epoca l’epidemia era in crescita esponenziale e in tre settimane i casi avevano raggiunto una media settimanale di oltre 30mila al giorno, la cifra record per il nostro Paese.







