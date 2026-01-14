Al via la missione di Meloni in Asia

È partita da poco la missione ufficiale in Asia della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, impegnata fino al 19 gennaio tra Medio ed Estremo Oriente. La premier è in volo verso l'Oman, dove nel pomeriggio incontrerà il sultano Haitham bin Tariq Al Said. Secondo fonti italiane, il vertice sarà l'occasione per rafforzare il dialogo politico ed economico bilaterale e per un confronto sui principali dossier regionali, dalla situazione in Medio Oriente alle crisi in Yemen e Iran, oltre alla cooperazione in settori come difesa e giustizia. Conclusa la visita omanita, Meloni si sposterà in Giappone. A Tokyo, dove arriverà nella giornata di domani, è previsto un incontro bilaterale il 16 gennaio con la premier Sanae Takaichi, nel quadro del 160esimo anniversario delle relazioni diplomatiche tra Italia e Giappone e a poche settimane dalla chiusura dell'Expo di Osaka 2025. Le stesse fonti riferiscono che l'obiettivo della missione nel Sol Levante è rafforzare ulteriormente il partenariato strategico, con particolare attenzione alla cooperazione economica, industriale e tecnologica e al coordinamento sui principali temi di politica internazionale.

Il "tour diplomatico" si concluderà a Seoul il 19 gennaio con l'incontro con il presidente della Repubblica di Corea Lee Jae-myung. I colloqui saranno dedicati ai rapporti politici ed economici bilaterali, alla sicurezza in Asia orientale e al rafforzamento dei partenariati industriali, soprattutto nei settori ad alta tecnologia. Al termine sono previste la firma di alcune intese e l'adozione di una dichiarazione congiunta per dare nuovo impulso alla cooperazione tra i due Paesi.