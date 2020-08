All'ospedale di Alzano Lombardo (Bergamo) si fanno i test alle persone rientrate dalle vacanze dalla Grecia - Ansa

Crescono ancora i contagiati dal Coronavirus nelle ultime 24 ore: sono 574 rispetto ai 523 di ieri. Per avere un aumento più alto di nuovi positivi bisogna risalire al 24 giugno, quando furono 577. In Veneto (127) e Lombardia (97) gli incrementi più consistenti. Complessivamente sono 252.809 le persone che hanno contratto il Covid. In calo, invece, i morti: sono 3, contro i 6 di ieri. Solo in Valle d'Aosta e Molise non si sono registrati nuovi casi. Questi i dati del ministero della Salute.



Dopo l'aumento dei contagi è arrivata una nuova ordinanza della Regione Veneto: il presidente Luca Zaia ha firmato unp rovvedimento, in vigore domani dal 15 agosto, che affronta il tema discoteche. Si parla dei locali già al momento attivi in Veneto perché dispongono delle caratteristiche per essere aperti sulla base delle norme anti-contagio decise nelle settimane dopo la ripresa. Si prevede che il numero massimo di persone che possono entrare non sia superiore al 50% della capienza massima

normalmente autorizzata. Include, inoltre, l'obbligo di indossare sempre la mascherina all'interno del locale, compreso durante il ballo, ammesso, va ricordato, solo in presenza di piste all'aperto. È prevista la chiusura immediata del locale, senza alcun rimando ad ulteriori pratiche amministrative, se viene accertato dagli organi di vigilanza il mancato rispetto delle norme dell'ordinanza.



Sono 57 i nuovi positivi al coronavirus in Emilia-Romagna riscontrati nelle ultime 24 ore, di cui 27 asintomatici e 21 casi di persone rientrate dall'estero.

In Toscana sono 10.761 i casi di Coronavirus, 26 in più rispetto a ieri con un'età media di 27 anni circa. Tra i 26 nuovi positivi, spiega la Regione in una nota, "sono 14 i casi di rientro dall'estero, di cui 10 provenienti da periodi di vacanza (più 1 contatto); 2 casi sono collegati al cluster della discoteca Seven Apples" di Marina di Pietrasanta in Versilia (Lucca) e "1 al cluster del Mugello evidenziato giorni fa".



La Lombardia e i rientri dall'estero. In quanto ai rientri dall'estero "Nessun isolamento fiduciario per chi rientra da Spagna, Croazia, Grecia e Malta": lo precisano i vertici regionali. Nessuna quarantena dunque ma "l'adozione rigorosa delle misure igienico sanitarie" come l'uso sempre della mascherina e la "limitazione allo stretto necessario degli spostamenti". "L'introduzione di tali modalità - spiegano in una nota - deriva dal fatto che la situazione dei contagi in Lombardia è tutt'ora sotto controllo e in considerazione dell'imminente inizio delle attività lavorative per chi rientra dalle vacanze. Resta inteso che in presenza di sintomi è opportuno contattare con urgenza il proprio medico di base".



Intanto resta preoccupante la situazione in Romania, dove nelle ultime 24 ore i nuovi casi sono stati 1.415, con il totale salito a 68.046. Come riferiscono i media regionali, da ieri si sono registrati altri 44 decessi, che portano a 2.904 il numero delle vittime

dall'inizio dell'epidemia. I pazienti in ospedale sono 7.431, dei quali 437 sono in terapia intensiva. In isolamento domestico sono 8.799 persone, in quarantena 24.859. La Romania è il paese dei Balcani maggiormente colpito dal coronavirus, e tra i principali focolai in Europa. Per gli arrivi dalla Romania in Italia vige l'obbligo di 14 giorni di quarantena.