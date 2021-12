COMMENTA E CONDIVIDI













Costruire visioni condivise e strategie comuni per il futuro. Questo l’obiettivo della Conferenza dei Servizi Acli che si svolgerà domani e venerdì alla Fraterna Domus a Roma, in cui è previsto anche il saluto del ministro del Lavoro Andrea Orlando. «Viviamo tempi difficili: ma proprio per questa ragione abbiamo deciso di gettare il cuore oltre l’ostacolo ed organizzare un incontro per tutto il nostro mondo. Una opportunità di incontro e confronto per ritessere relazioni, costruire visioni condivise sul futuro ed elaborare strategie comuni». Con queste parole il Presidente nazionale, Emiliano Manfredonia, ha presentato l’evento organizzato insieme a Caf Acli, Enaip Nazionale e Patronato Acli intitolato "L'economia sociale che crea valore".

Durante la due giorni di incontro alle relazioni verranno affiancati momenti in plenaria come quello “Tra storia e futuro – la Storia dei Servizi e delle Imprese Acli” a cura di Lanfranco Norcini Pala, la presentazione di ricerche curate da Iref come quella relativa al censimento delle imprese del sistema Acli e quella sui lavoratori dei servizi Acli durante la pandemia. Non mancheranno poi altri occasioni di dibattito, soprattutto nella giornata di venerdì, come il panel “Umanesimo digitale: la rotta della fraternità per navigare nella complessità” con il filosofo Mauro Ceruti, e “Responsabilità sociale d’impresa e promozione dell’uomo attraverso il lavoro” con Padre Davide Carbonaro e l’A.D. di Vittoria Assicurazioni, Cesare Caldarelli. Alle 14,30 si terrà la messa celebrata dal cardinale Enrico Feroci insieme a Don Davide Carbonaro mente nel pomeriggio di venerdì si terranno i lavori del Consiglio nazionale delle Acli.

Durante la due giorni verrà presentata anche la nuova Società di servizi Aspevi Acli nata da una lettera di intenti tra Vittoria Assicurazioni e le Acli, per garantire l’erogazione delle migliori soluzioni di prodotti assicurativi e con polizze su misura ed esclusive, con incrementi di copertura assicurativa e diversi sconti, riservate a tutti i soggetti del mondo Acli, associati, dipendenti e anche clienti e utenti dei servizi.

«Essere comunità, vivere le comunità, essere lievito, avere a cuore le persone e i loro bisogni, sono condizioni essenziali per promuovere processi di cura ed attenzione verso un mondo in profonda trasformazione – ha spiegato ancora il presidente Manfredonia - Sappiamo quanto tutto il nostro sistema sia affaticato dai lunghi mesi della pandemia e delle chiusure. Sappiamo anche quanto siano difficili questi mesi di ripresa. Questo appuntamento vuole mettersi proprio qui: dentro queste fatiche per ridirci e ricondividere un senso del nostro fare assieme aderente alla realtà».