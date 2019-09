COMMENTA E CONDIVIDI











Il "vero ostacolo e quindi il vero risultato della manovra sarà evitare l'incremento dell'Iva" da 23 miliardi di euro perché "un suo aumento potrebbe comprimere ulteriormente la domanda interna" e bloccare l'economia. Ne è convinto il premier Conte, secondo il quale con la legge di stabilità si potranno dare solo "primi assaggi" del progetto politico del governo. Come ad esempio gli asili nido gratis per le famiglie con redditi medi e bassi

Intervistato ad Atreju, la festa di Fratelli d'Italia, dove sono risuonati cori "elezioni, elezioni", il presidente del Consiglio dice di considerare "praticabile" la proposta del ministro dell'Istruzione Fioramonti di trovare risorse tassando merendine, bibite gassate e aumentando i biglietti aerei di un euro per i voli nazionali e di 1,5 euro quelli internazionali. "Dobbiamo promuovere la lotta all'evasione, soprattutto i grandi evasori...", ha aggiunto quindi Conte ma dalla platea si è levato qualche mormorio e qualche fischio. E lui ha replicato: "Perché fischiate? Volete gli evasori? Se pagano tutti, si paga di meno". Quanto al tema ambientale, sul quale si stanno muovendo tanto la Commissione Ue che la Germania ma che ha visto lo stop al decreto del ministro Costa, ha detto chiederà un patto con il mondo industriale e produttivo per un Green Deal progressivo, da attuare soprattutto attraverso incentivi.

Parlando della situazione politica, Conte ha rilevato come la Lega in Europa si trovi oggi isolata, abbandonata anche dal premier ungherese Orban. Quanto alla novità del partito di Renzi ha affermato di non aver ragione di pensare che l'ex premier sarà un "demolition man" per il governo.