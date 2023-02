Ansa

Circa 8 milioni gli elettori chiamati alle urne, aperte dalle 7 di domenica 12 febbraio.





LOMBARDIA - Anche qui i candidati principali sono tre: l'uscente Attilio Fontana per il centrodestra, Pierfrancesco Majorino per Pd e M5s, il Terzo Polo si affida all'ex vice di Fontana Letizia Moratti.



withub

LAZIO - Sono tre i candidati principali alla poltrona lascita libera da Nicola Zingaretti. Pd e Terzo Polo candidano l'ex assessore regionale alla Sanità di Zingaretti, Alessio D'Amato; il centrodestra compatto (Fratelli d'Italia, Lega e Foza Italia) schiera Francesco Rocca, mentre il Movimento 5 stelle punta su Donatella Bianchi.

withub











COME SI VOTA - Si può scegliere il candidato presidente e un candidato o una candidata al Consiglio, della stessa coalizione o di una coalizione diversa, oppure due candidati al Consiglio ma con l'alternanza di genere, un uomo e una donna. E' ammesso, quindi, il cosiddetto voto disgiunto. Vince il presidente che ottiene un voto in più.



withub

withub



L'AFFLUENZA - E' la vera incognita. Nelle consultazioni regionali degli ultimi anni i dati sulla partecipazione al voto, al Nord, al Centro e al Sud, sono stati davvero poco confortanti. In questa si torna a votare anche di lunedì, quindi 9 ore in più a disposizione degli elettori per esprimere le loro preferenze. Basteranno per richiamare i cittadini alle urne? Nella serata di lunedì il responso.