Qual è il liceo che meglio prepara agli studi universitari? E l'istituto professionale più efficace per entrare nel mondo del lavoro? A questa e altre domande cerca di rispondere Eduscopio 2021, portale della Fondazione Agnelli online da oggi. «Dalla nascita a oggi – si legge in una nota della Fondazione Agnelli – circa 2,1 milioni di utenti unici hanno visitato il portale, consultando oltre 10,1 milioni di pagine, numeri che testimoniano la grande domanda di informazione e trasparenza da parte delle famiglie sulla qualità delle scuole superiori». Per la nuova edizione di Eduscopio, il gruppo di lavoro della FA, coordinato da Martino Bernardi, ha analizzato complessivamente i dati di 1.267.000 diplomati italiani di 7.500 scuole in tre successivi anni scolastici (2015/2016, 2016/2017, 2017/2018).

A Milano, il liceo classico che meglio prepara all’università è il paritario “Sacro Cuore” (già in testa in Eduscopio 2020), seguito dagli statali “Giovanni Berchet” e “Giulio Casiraghi” di Cinisello Balsamo. Per i licei scientifici si conferma il podio dello scorso anno: “Leonardo da Vinci” primo, “Alessandro Volta” secondo e “Vittorio Veneto” terzo. Cambio al vertice, invece, tra i licei classici di Roma: al primo posto l’“Ennio Quirino Visconti” scalza il “Torquato Tasso” (secondo) con il “Vittorio Emanuele II” sul terzo gradino del podio. Il liceo scientifico migliore della capitale si conferma l’“Augusto Righi”.

Sempre a Milano, il miglior istituto tecnico economico (entro un raggio di 10 chilometri) è il “Primo Levi” di Bollate, con il 73% di diplomati occupati, mentre tra gli istituti tecnici tecnologici svetta il “Giovanni Giorgi” di Milano (81% di diplomati che lavorano). Per Roma, invece, il “Croce Aleramo” il migliore istituto tecnico economico (67% diplomati occupati), con il “Michael Faraday” al primo posto tra i tecnici tecnologici, con il 63% di occupati. Con il 59% di ex-studenti che hanno trovato un lavoro, il paritario “Safi Elis” condivide il primo posto tra gli istituti professionali dei servizi, con il “Tor Carbone”.

