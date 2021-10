Le concentrazioni di gas ad effetto serra hanno raggiunto livelli record nel 2020. Di questo passo entro fine secolo l'aumento delle temperature sarà nettamente superiore rispetto agli obiettivi degli accordi di Parigi. Mancano sei giorni dall'inizio della Cop26, la Conferenza sul clima che si terrà a Glasgow, e l'Organizzazione meteorologica mondiale (Omm) - agenzia Onu - lancia un nuovo allarme sul clima, presentando un suo bollettino sui gas ad effetto serra, con cui mostra le concentrazioni di diossido di carbonio (CO2), metano (CH4) e protossido di azoto (N2O).

WMO new #GreenhouseGas Bulletin shows that CO2 levels in atmosphere hit yet another new record@UNFCCC NDC Synthesis Report shows that #ClimateAction pledges are not nearly enough to keep temperature increase within #ParisAgreement targethttps://t.co/6cVnN2Tzhi | #COP26 pic.twitter.com/N6HSQ454gQ