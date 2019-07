Foto Cristian Gennari (Siciliani)

Non se la aspettavano nemmeno loro, una accoglienza così calorosa alla lettera aperta che Clarisse e Carmelitane di decine di monasteri italiani hanno indirizzato l'11 luglio, giorno di San Benedetto, al presidente della Repubblica Sergio Mattarella e del Consiglio Giuseppe Conte per esprimere le loro intenzioni di preghiera e la loro preoccupazione "per i migranti senza voce" (Avvenire l'ha pubblicata nell'edizione di domenica 14 luglio).

Alle sorelle claustrali di 62 Monasteri, che hanno elaborato e firmato la lettera aperta, si sono aggiunti in poche ore decine e decine di adesioni da parte di laici, famiglie, associazioni, consacrati/e di vari istituti e congregazioni, compresi quelli secolari.

Nella lettera aperta (QUI IL TESTO INTEGRALE) le sorelle claustrali esprimono "preoccupazione per il diffondersi in Italia di sentimenti di intolleranza, rifiuto e violenta discriminazione nei confronti dei migranti e rifugiati che cercano nelle nostre terre accoglienza e protezione".

Vogliamo "dare voce ai nostri fratelli e sorelle migranti che scappano da guerre, persecuzioni e carestie": tramite Mattarella e Conte chiedono "che le istituzioni governative si facciano garanti della loro dignità, contribuiscano a percorsi di integrazione e li tutelino dall’insorgere del razzismo e da una mentalità che li considera solo un ostacolo al benessere nazionale".

"Molti monasteri italiani, appartenenti ai vari ordini, si stanno interrogando su come contribuire concretamente all’accoglienza dei rifugiati, affiancando le istituzioni diocesane. Alcuni già stanno offrendo spazi e aiuti. E, al tempo stesso, tutte noi cerchiamo di essere in ascolto della nostra gente per capirne le sofferenze e le paure".

Fonti del Quirinale fanno sapere che il presidente Mattarella ha visto la lettera aperta e l'ha accolta "con interesse".

Le sorelle che stanno tenendo le fila dell'iniziativa hanno risposto a ogni mail, comprese quelle (poche) che contenevano osservazioni critiche.



Le sorelle hanno deciso di rendere pubbliche solo le sottoscrizioni da parte di comunità religiose e di persone consacrate. Tra le adesioni, alcune anche dall'estero: in particolare le Clarisse di Bouar (Repubblica Centrafricana) e fr Diego Dalla Gassa, ofm, del Romitaggio del Getsemani a Gerusalemme.



LE PRIME FIRMATARIE DELLA LETTERA APERTA

Di seguito le nuove adesioni (aggiornate al 15 luglio 2019)



Clarisse di Camerino

Clarisse di Lecce

Comunità monastica Piccola Fraternità di Gesù

di Pian del Levro (TN)

Sr Gigliola Tuggia Vicenza

Suor Maria Carmen della Resurrezione ocd

Suore Apostoline Castel Gandolfo Roma

Sr Dina Zinetti, Mantova

p. Carmelo Raco dei missionari della Madonna de La Salette

d. Vincenzo Marras, sacerdote, religioso della Società San Paolo

Orsoline di s. Angela Merici

Sr Annarosa di Gesù, eremita diocesana di Padova

Suore della Carità dette di Maria Bambina di Reggio Calabria

Federica Cornacchia, monaca eremita di diocesi Fabriano-Matelica

Maria Carolina Sordon, ordo virginum di Vittorio Veneto

Cristina Leggeri, ordo virginum Milano

Sr Valentina Visigalli, clarissa diocesi Forlì-Bertinoro

Sorelle povere di s. Chiara Itineranti, Genova Voltri (GE)

Suore di Maria Bambina della provincia di Italia

p. Benito Amonini, comboniano

Conferenza Italiana Istituti Secolari (CIIS)

Suore Missionarie dell'Immacolata Regina della Pace

Clarisse di Firenze

Sr Maria Giovanna Cereti, clarissa della diocesi di Forlì-Bertinoro

P. Fratern Mikaeli Masawe sj e sorella Giulia Garegnani

sr Luciana Sattin, in qualità di Presidente regionale Usmi Calabria

suor Azia Ciairano, coordinatrice dell'Ambito pastorale USMI nazionale

fr Fabrizio Zaccarini, ofm capp

Clarisse di Bouar Repubblica Centrafricana

Graziella Merlatti, Regnum Dei, Genova

Cettina Spampinato, ordo virginum

P. Marco Prada, Società delle Missioni Africane

Monache Serve di Maria e Frati servi di Maria, Arco di Trento (TN)

Sr Franca Amaducci, clarissa della diocesi di Forlì-Bertinoro

Eremo dell'Unità di Gerace (RC)

Missionarie Secolari Comboniane

Fratelli e le sorelle della Piccola famiglia dell’Annunziata di Bonifati (Cs)

Suore Ancelle dell'Immacolata di Santa Maria Capua Vetere CE

Sr Isabella Cocco, clarissa della diocesi di Forlì-Bertinoro

Missionarie Secolari Scalabriniane

Sr Agnese Millauro, Sacra Famiglia di Spoleto

Frati Minori del Santuario di Fonte Colombo (Rieti).

sr. Maria Teresa Casazza, clarissa della diocesi di Forlì-Bertinoro

sr Anna Letizia Pilotti, clarissa della diocesi di Forli-Bertinoro

fr Diego Dalla Gassa, ofm, Romitaggio del Getsemani, Gerusalemme, Custodia di Terra Santa

Fraternità Charles de Foucauld, Genova

Missionari comboniani, provincia Italiana

Congregazione delle Suore Orsoline del Sacro Cuore di Maria

Suore Missionarie di S. Carlo Borromeo Scalabriniane, provincia Italiana

Benedettine dell'adorazione perpetua del Monastero San Benedetto, Milano

Monastero Cistercense della SS.Trinità di Cortona (AR)

Fr. Christian Vallarsa, ofm