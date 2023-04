ANSA

COMMENTA E CONDIVIDI













Si sono chiuse alle 15 le urne in Friuli Venezia Giulia per le elezioni regionali. Ora è in corso lo scrutinio. Si tratta del secondo test elettorale, dopo le politiche, per il centrodestra. Nel febbraio scorso ci sono state le regionali in Lombardia e Lazio, entrambe vinte dalla coalizione di governo.



In Friuli Venezia Giulia, si è votato per la presidenza della Regione, per il sindaco di Udine e di altri 23 Comuni. Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia hanno sostenuto compatte la ricandidatura di Massimiliano Fedriga, presidente della Conferenza delle Regioni. Pd e M5s hanno appoggiato la candidatura del civico, ambientalista, Massimo Moretuzzo, mentre il Terzo Polo è in campo per superare la soglia di sbarramento al 4% con Alessandro Maran. La quarta candidata è Giorgia Tripoli, sostenuta dalla lista civica Insieme Liberi.



Secondo gli exit poll del Consorzio Opinio Italia per la Rai il presidente uscente, Massimiliano Fedriga, del centrodestra, otterrebbe tra il 61 e il 65% dei consensi. Il candidato del centrosinistra e del Movimento 5 stelle, Massimo Moretuzzo, sarebbe al 28-32%. Gli altri due candidati, Alessandro Maran del Terzo polo tra il 3 e il 5%, Giorgia Tripoli della lista civica "Insieme liberi tra il 2 e il 4%.