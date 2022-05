COMMENTA E CONDIVIDI













“La storia della Cattolica è un luminoso esempio di quanto sia efficace e fruttuosa l’alleanza tra la fede e la scienza, la teologia e i saperi, la dimensione spirituale e la razionalità”. È uno dei passaggi della prefazione di papa Francesco al terzo volume della Storia dell’Ateneo dedicato alle Fonti del Magistero della Chiesa per l’Università Cattolica del Sacro Cuore, curato da monsignor Claudio Giuliodori, assistente ecclesiastico generale dell’Ateneo, e pubblicato dall’editrice Vita e Pensiero.

Il volume sarà presentato mercoledì 18 maggio, alle ore 15, durante il dialogo a più voci dal titolo “L’Università Cattolica per il bene del Paese: un secolo di impegno educativo e culturale”, in presenza nell’Aula Pio XI (largo Gemelli, 1 – Milano) e in diretta streaming sui social @Unicatt.

Intervengono il cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato vaticano, e Giuliano Amato, presidente della Corte costituzionale. Modera il dibattito Antonella Sciarrone Alibrandi, prorettrice dell’Ateneo. Introdurrà il rettore Franco Anelli.

“Attraverso i testi raccolti in questo volume - scrive ancora papa Francesco - si può apprezzare un Magistero variegato, che si è espresso non tanto quale garante dottrinale della fede, quanto piuttosto come fermento per la ricerca della verità e per la promozione del dialogo con tutti e in ogni campo del sapere, al fine di contribuire a uno sviluppo pieno e integrale dell’umanità”.

Le conclusioni sono affidate al curatore del volume, monsignor Claudio Giuliodori.

L’iniziativa rientra nell’ambito del ciclo di conferenze “Un secolo di futuro: l’università tra le generazioni”, promosso dall’Ateneo nell’ambito delle Celebrazioni del Centenario dell’Università Cattolica del Sacro Cuore.