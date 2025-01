Il tabellone della Stazione Centrale a Milano con i ritardi - Fotogramma

Un’ennesima giornata nera per chi si deve spostare in treno. Caos in Stazione Centrale a Milano, con ritardi fino a tre ore alla circolazione: alle 10.30 per via di “verifiche alla linea elettrica” nel nodo di Milano, dopo la sospensione della circolazione ferroviaria sulle linee Milano-Genova, Milano-Venezia e Milano-Bologna. In mattinata, dal tabellone risultavano ritardi tra i 180 e i 30 minuti per le partenze mentre per gli arrivi si va dai 35 agli 80 minuti. All’ingresso della stazione, una lunga fila di passeggeri per l’assistenza clienti di Trenitalia. Il guasto sta provocando pesanti ripercussioni anche sulla stazione di Bologna, dove i treni, soprattutto quelli dell’Alta Velocità provenienti da nord, stanno accumulando pesantissimi ritardi, fino a 170 minuti. “Si consiglia di evitare o limitare gli spostamenti in treno a quelli strettamente necessari e di riprogrammare i viaggi rinviabili”, si legge sul sito di Trenitalia. Verso le 11.20 la circolazione ferroviaria è in graduale ripresa per i collegamenti da e per Venezia e Genova.

In stazione tanti i viaggiatori alla ricerca di informazioni in attesa di capire il destino del loro treno, tra passeggeri imbufaliti e commenti irriferibili. “Sono arrabbiatissima ma si può dire a un viaggiatore bloccato che è fortunato perché il treno ritarderà tantissimo ma non sarà cancellato?”. "Finalmente potevo fare un fine settimana a casa - racconta una studentessa universitaria fuorisede - perché durante le feste non sono potuta tornare, e mi trovo bloccata. E in biglietteria mi hanno detto che sono fortunata, perché il mio treno per la Puglia farà tantissimo ritardo ma non dovrebbe essere cancellato. Ma si può?". Ad essere sconcertati sono soprattutto gli stranieri. “Sono due giorni che viaggio - dice un commerciante con valigia al seguito - e questo è l'unico Paese in cui mi sono bloccato”.

E puntuale è piovuta una pioggia di critiche da parte delle opposizioni sul ministro dei Trasporti Matteo Salvini. “Con Salvini, anno nuovo vecchi problemi. Oggi ennesima giornata terribile per chi deve mettersi in viaggio in treno in Italia – sottolineano i deputati Pd Silvia Roggiani e Andrea Casu –. Cancellazioni, ritardi, disagi e disservizi per i passeggeri cui viene consigliato di evitare o limitare gli spostamenti in treno e di riprogrammare i viaggi rinviabili. Non sarebbe più semplice cambiare ministro dei Trasporti?”. Il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, sceglie invece l’ironia: “Si vede che Salvini è rientrato a tempo pieno al Ministero. Il nostro incontro di oggi, allora, inizia alle 12 e non alle 11”.