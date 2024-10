Passeggeri in attesa alla stazione Termini di Roma - Ansa

Sono più di un centinaio i treni cancellati, totalmente o parzialmente a causa di un “guasto tecnico” che si è verificato sulla linea ferroviaria a Roma, con la disconnessione degli impianti delle stazioni Termini e Tiburtina. Mentre sono una quarantina gli Alta velocità (Av) e gli Intercity che hanno ritardi superiori ai 60 minuti. Ritardi che potrebbero arrivare fino a 260 minuti, come avverte Trenitalia sul suo sito. La maggior parte dei treni soppressi, una sessantina, sono i regionali del Lazio. Una cinquantina invece i treni Av e gli Intercity. Due giornate nere per il trasporto pubblico italiano. Per pendolari e viaggiatori i disagi hanno avuto inizio dalle 6,30. Data la centralità dello snodo, i disagi si sono, con il passare dei minuti, diffusi in molte stazioni italiane. Precisamente si è verificato «un guasto raro che ha colpito la cabina elettrica che alimenta l'impianto di circolazione nel nodo di Roma. Le cause del guasto sono in corso di accertamento», ha sottolineato l'amministratore delegato di Rfi, Gianpiero Strisciuglio, precisando anche che il problema è stato risolto per le 8,30.

Ma la circolazione rimane ancora fortemente rallentata e si registrano ritardi di molte ore. Pesanti le ripercussioni anche sui nodi ferroviari di Bologna, Milano e Napoli. Il ritardo maggiore è risultato di 260 minuti per due treni provenienti da Lecce. Per il momento la circolazione è ripresa, ma consultando i tabelloni online delle principali stazioni italiane si registrano ancora diversi ritardi.

Le associazioni dei consumatori fanno notare come questa giornata nera per i treni non sia un’eccezione. «I problemi sulla linea alta velocità della Capitale continuano a ripresentarsi con eccessiva frequenza», sottolinea il Codacons, commentando quella che definisce una «giornata di passione per gli utenti delle ferrovie italiane». Anche ieri si sono registrati disagi per il trasporto pubblico. L’aeroporto di Orio al Serio ha dovuto sospendere, dalla mattinata, le partenze e gli arrivi per diverse ore a causa di un guasto di un aereo Ryanair proveniente da Barcellona. Al velivolo, probabilmente per il forte impatto, sono scoppiati tutti e quattro i pneumatici delle ruote. Nessun è rimasto ferito ma tutti i 162 passeggeri sono stati evacuati. Dopo l’incidente molti voli in partenza sono stati ritardati mentre quelli in arrivo sono stati cancellati o dirottati. La circolazione è tornata regolare solo in serata, precisamente dopo le 20.