Italia sempre più nella morsa del grande caldo, non solo la Sicilia da record. Secondo l'ultimo bollettino delle ondate di calore aggiornato dal ministero della Salute, il livello di "allerta 3" il più elevato ("bollino rosso") domani, giovedì 12, riguarderà dieci città (Bari, Bologna, Campobasso, Frosinone, Latina, Palermo, Perugia, Rieti, Roma e Trieste) e dopodomani, venerdì 13, addirittura quindici (Bari, Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Palermo, Perugia, Rieti, Roma, Trieste e Viterbo). Oggi le città da "bollino rosso" sono otto.



Il livello di "allerta 2" ("arancione") riguarderà invece domani sette città (Ancona, Bolzano, Brescia, Cagliari, Firenze, Napoli e Viterbo) e venerdì due (Ancona e Napoli). Oggi in "arancione" ci sono dieci città. Come spiega il ministero, il "livello 3" indica "condizioni di emergenza con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche", il "livello 2" "condizioni meteo che possono rappresentare un rischio per la salute, in particolare nei sottogruppi di popolazione più suscettibili".

Le temperature percepite, sempre secondo le indicazioni del bollettino, toccheranno picchi di 39 gradi a Cagliari, Latina, Napoli e Palermo, 38 a Firenze, Frosinone, Rieti, 37 a Bari, Perugia e Viterbo; venerdì picchi di 39 gradi a Cagliari e Firenze, 38 a Frosinone, Latina, Napoli, Rieti e Viterbo, 37 a Bologna e Perugia.



In Sicilia caldo da record​ europeo



Temperature roventi in Sicilia con diversi record di temperatura battuti. Nel pomeriggio di oggi sono stati registrati ben 48.8 C (dato rete Sias - Servizio informativo agrometeorologico siciliano) nei pressi di Siracusa, dopo i 47 C di martedì a Lentini. "Se il dato verrà validato - fa sapere Manuel Mazzoleni di 3b meteo -, dopo le opportune analisi, potrà diventare il valore più alto mai registrato sul continente europeo, battendo il precedente record di 48 C misurato ad Atene il 10 luglio 1977 e i +48.5 C registrati da una stazione meteorologica non ufficiale a Catenanuova (EN) nell'agosto 1999".

Sempre oggi in Sicilia sono stati toccati i 47.4 C a Paternò, 45.4 a Francofonte, 45.2 C ad Aragona, 46 C a Mineo, 46.1 C a Noto mentre in Sardegna i picchi hanno toccato i 43.1 C a Barumini, 43.6 C a Ballao, 42.9 C a Dolianova S.G, 42.5 C a Sestu.



Le altre regioni​

La Sardegna è reduce, quasi ovunque, da una notte 'tropicale' con temperature rimaste elevate - mai sotto i 25 gradi centigradi - anche col buio, a causa del passaggio dell'anticiclone 'Luciferò, che imperverserà anche oggi. Sono attese punte di 42 gradi, mentre ieri sono stati superati i 44 gradi in alcuni paesi dell'interno. Domani è atteso un lieve calo termico. Nella notte le località in cui si è sofferto di più sono state Bosa (Oristano), con oltre 37 gradi, e Arbus (Sud Sardegna), con 35 gradi. Cagliari centro, in tarda mattinata, ha raggiunto i 41 gradi e mezzo, vicino al record di agosto di 41,8 gradi toccato 9 anni fa.



Gran caldo anche in Calabria con 41.9 C a Torano Castello, 41.2 C a Sellia, 44.5 C a Bova. Superati i 40 C anche in Campania con 42.2 C a S. Maria a Vico, 41.3 C nei pressi di Benevento, 41.2 C a Pompei, 40.3 C a S. Salvatore Telesino e nel Lazio con 40.3 C nei pressi di Frosinone.