Ansa

COMMENTA E CONDIVIDI













«Alla Lega serve un nuovo leader, che vada nella direzione dell'autonomia, che rimetta al centro la questione settentrionale. Se Giorgetti potrebbe sostituire Salvini? Giorgetti è uno bravo, ma non dico niente se no lo massacrano. Se la base non approva i programmi, non vai da nessuna parte. Diventa una bolla di sapone». Le parole di Umberto Bossi non potrebbero essere più esplicite. Arrivano in occasione della festa dei dissidenti per i 40 anni di oggi (domani ci sarà quella “ufficiale” con tutti e 5 i ministri del Carroccio). Circa un centinaio gli attivisti guidati giunti a Gemonio portando in dono al fondatore una torta al cioccolato sotto la guida dall'ex ministro Roberto Castelli.

Con loro c'è anche Paolo Grimoldi assieme all'altro fondatore della Lega Lombarda Giuseppe Leoni oltre all'ex onorevole Dario Galli. Arrivano dalla Lombardia, ma anche da Umbria e Marche, per omaggiare il grande capo che, con il figlio Renzo, riceve i presenti fuori dalla sua abitazione. «Salvini è un traditore, da dodici anni la Lega non esiste più. Salvini ha tradito tutti i nostri ideali», tuona Modesto Verderio, primo autista di Bossi e tra i primi militanti del movimento. «Deve fare un passo di lato e lasciare la battaglia autonomista a chi ci crede ancora - dice lo stesso Grimoldi - ai tanti movimenti autonomisti che stanno nascendo. Salvini è ministro, faccia il ministro».

«Oggi è la festa di chi è rimasto vicino a Bossi dopo che è stato abbandonato da tutti. Non sarò domani a Varese - commenta Castelli in riferimento al raduno di domani -. L'errore di Salvini è stato quello di aver trasformato un partito federalista, autonomista con venature indipendentiste in un partito centralista e direi anche meridionalista visto quello che sta facendo in Sicilia e Calabria.

Secondo me neanche più una», aggiunge poi rispondendo a una domanda su quante leghe esistano.



Il leader attuale per il momento non commenta, ma lo fa uno dei suoi fedelissimi, Andrea Crippa, che rimanda a un futuro congresso ogni valutazione e sostiene il segretario: «Io esplicito il mio voto, se si candida Salvini io voto Salvini. Perché secondo me senza Salvini in questo momento non esisterebbe più la Lega. Bossi ha creato la Lega, Maroni l'ha salvata e Salvini l'ha rilanciata - aggiunge Crippa -. Siamo arrivati al 35% con Salvini e tra poche settimane si approva l'Autonomia. Quello che ha fatto Salvini rimarrà nella storia della politica e della Lega».

Ma le tegole per il “capitano” non arrivano solo da Gemonio perché anche vicino a Bergamo si consuma un altro strappo, con il nome di Salvini cancellato dal simbolo della Lega in una locandina di presentazione di un incontro ad Albino, a cui peraltro parteciperà anche il ministro delle Riforme Roberto Calderoli. Secondo quanto scrive La Repubblica, i militanti locali sono ormai insofferenti: «La base qui ne ha le scatole piene – dice un dirigente storico leghista -. Salvini è diventato una zavorra per la Lega, ci sta portando verso la fine. Se si toglie il nome del segretario dai simboli utilizzati per gli incontri politici è chiaro che sul territorio, nella bergamasca come altrove, è stata fatta una riflessione condivisa».