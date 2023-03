Adriano Bordignon, nuovo presidente del Forum nazionale delle Associazioni Familiari - Forum

È il trevigiano Adriano Bordignon il nuovo presidente del Forum nazionale delle Associazioni Familiari. La carica è stata assegnata stamattina a Roma dall'Assemblea, che ha eletto anche le due vicepresidenti, Cristina Riccardi di AiBi e Pinella Crimì del Forum della Sicilia. Bordignon succede così a Gianluigi, "Gigi", De Palo che ha guidato il Forum per due mandati, dal 2015 a oggi.

Il Forum delle Associazioni Familiari, nato nel 1992 con l'obiettivo di portare all'attenzione del dibattito culturale, politico e legislativo italiano la famiglia come soggetto sociale, rappresenta la più vasta rete di rappresentanza delle associazioni familiari a livello nazionale. Attualmente raggruppa 50 realtà di livello nazionale e 19 Forum regionali, a loro volta composti da Forum locali e oltre 500 associazioni.

Bordignon, 46 anni, sposato e padre di tre figli, da aprile 2021 ha ricoperto la carica di Presidente del Forum delle Associazioni Familiari del Veneto. È stato educatore e dirige organizzazioni del Terzo settore.

Come ha osservato il neoeletto presidente: «La variabile famiglia è determinante e impatta su economia, welfare, civismo e partecipazione, educazione e relazioni. Se vince la famiglia vince l'Italia. Oggi - ha aggiunto - raccogliamo questo testimone e metteremo tutte le nostre energie e competenze per lasciare un segno nella vita delle persone e della società civile. Riforma fiscale coerente con i carichi familiari, potenziamento dell'Assegno Unico, incremento dei servizi per la prima infanzia, politiche per il lavoro femminile, giovanile e per la conciliazione sono nodi da affrontare con urgenza per invertire il terribile inverno demografico che ci sta investendo».

A Bordignon sono arrivati gli auguri di buon lavoro delle Acli, che esprimeranno anche un ruolo nel nuovo Direttivo del Forum con Lidia Borzì, delegata alla Famiglia della presidenza dell'associazione.