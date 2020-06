COMMENTA E CONDIVIDI











Sono 96 i pazienti ricoverati in terapia intensiva con coronavirus, due in meno di ieri. Sono invece 1.120 i ricoverati con sintomi, 40 in meno di ieri. Sono i dati forniti dal ministero della Salute.

Sono 78 i nuovi casi di coronavirus registrati in Lombardia pari al 61% dei nuovi casi totali. A Trento e in otto regioni si registrano zero contagi. Si tratta di Molise, Calabria, Valle d'Aosta, Umbria, Sardegna, Friuli Venezia Giulia, Puglia e Marche. Sono i dati forniti dal ministero della Salute.



Le sei vittime si sono registrate in Piemonte (2), Emilia Romagna (2), Lombardia (1) e Toscana (1): sedici le regioni senza decessi. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono stati 27.218, per un totale di 5.342.837.