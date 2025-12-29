Scuola, in arrivo 207 milioni di euro per i piani antincendio

Quasi 207 milioni di euro sono stati stanziati dal ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara per l'adeguamento alla normativa antincendio e per alcuni interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici. La misura, arrivata tramite la firma di un decreto, è urgente: secondo un indagine di Tuttoscuola pubblicata a settembre 2025, circa 9 istituti su 10 in Italia non possiedono le certificazioni di sicurezza richieste. «Solo un mese fa ho firmato un primo decreto da 223,7 milioni che ha consentito il finanziamento di 1.155 interventi - commenta il titolare del Dicastero -. Queste ulteriori risorse si aggiungono alle precedenti e consentiranno lo scorrimento delle graduatorie ampliando la platea degli istituti coinvolti. La sicurezza delle scuole resta una priorità strategica sulla quale continueremo a investire per garantire agli studenti e al personale scolastico spazi e ambienti sicuri». Oltre il 43,4% delle risorse è destinato agli Enti locali delle regioni del Mezzogiorno, le graduatorie sono pubblicate sul sito del ministero dell'Istruzione e del Merito. La misura si aggiunge all'investimento complessivo in edilizia scolastica - che ricomprende messa in sicurezza, scuole nuove, asili e scuole dell'infanzia, mense e palestre - di circa 12 miliardi complessivi che utilizza sia fondi Pnrr sia, per circa un terzo degli interventi di messa in sicurezza, fondi ministeriali, intervenendo su circa 10.000 edifici scolastici, oltre un quarto del totale.