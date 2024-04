undefined - undefined

Successo straordinario per la VII edizione della pedalata amatoriale Bicinrosa promossa domenica scorsa dalla "Breast Unit" della Fondazione Policlinico universitario Campus Bio-Medico. L'obiettivo era quello di sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza della prevenzione del tumore al seno e sostenere la ricerca contro questa patologia. L'evento ha visto la partecipazione di centinaia di cittadini, che in sella ad una bicicletta hanno percorso il centro di Roma, manifestando così un forte interesse e il sostegno a una causa tanto importante per la salute di tutti.

La VII edizione ha avuto come madrina d'eccezione la principessa Maria Carolina di Borbone delle Due Sicilie, che ormai da anni porta avanti una serie di iniziative a tutela e sostegno delle donne. Attualmente, in collaborazione con le Nazioni Unite, sta lavorando instancabilmente per sensibilizzare e creare consapevolezza sui diritti delle donne e sulla necessità di garantire loro pari opportunità in ogni campo della vita. Durante la manifestazione, il direttore della "Breast Unit", Vittorio Altomare, ha ribadito l'importanza dello stile di vita nella prevenzione di questa patologia, sottolineando l'urgente necessità di praticare attività fisica regolare e adottare abitudini alimentari salutari. La principessa ha sottolineato l’ importanza di investire nella ricerca e nelle tecnologie diagnostiche avanzate per anticipare e combattere la malattia, evidenziando il ruolo cruciale dei giovani nella promozione di una cultura di prevenzione attiva: « È per me un onore - ha detto - essere la madrina di un evento così significativo. Vorrei rivolgere un messaggio a tutte le donne: nessuna è mai sola. Siamo unite nella solidarietà. Insieme, possiamo affrontare qualsiasi sfida. Siamo qui per combattere e sensibilizzare sull'importanza della lotta contro il cancro al seno». All’evento hanno partecipato tra gli altri: la dottoressa Antonella Venditti, direttore sanitario della fondazione Policlinico Campus Biomedico; Anna Donati, presidente e amministratore delegato di Roma Servizi Mobilità; Francesca Racioppi, responsabile del coordinamento della partecipazione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità; Beatrice Covassi, europarlamentare; Maria Chiara Iannarelli, consigliere Regionale del Lazio, in rappresentanza del presidente Francesco Rocca.