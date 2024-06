Foto Ottica Marocco

Si è svolta ieri sera, nella splendida cornice del Campo Patriarca Elia, la piazza antistante la Basilica di Santa Eufemia a Grado, il primo evento della Festa di Avvenire, dedicato ai temi dell’intelligenza artificiale. Davanti a un folto pubblico – dopo i saluti del sindaco di Grado, Giuseppe Corbatto, di Mauro Ungaro, presidente della Federazione italiana dei settimanali cattolici, e di don Paolo Nutarelli, arciprete di Grado – il direttore di “Avvenire”, Marco Girardo, ha introdotto la discussione fra padre Paolo Benanti, professore della Pontificia Università Gregoriana, e Stefano Fabris, direttore del Dipartimento di Scienze Fisiche e delle Tecnologie della Materia del Cnr.

Ha moderato l’incontro Andrea Lavazza, editorialista di “Avvenire”. Al centro del dibattito, come recitava il titolo della serata, le applicazioni dell’intelligenza artificiale come “minaccia oppure opportunità da cogliere”. Molti gli spunti offerti dai due esperti presenti, nella direzione di un utilizzo sempre più responsabile della nuova tecnologia, come auspicato anche recentemente da Papa Francesco, che di intelligenza artificiale ha parlato con accenti accorati al recente G7 svoltosi in Puglia.