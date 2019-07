COMMENTA E CONDIVIDI











Quasi due milioni di prestazioni ambulatoriali e 29mila ricoveri, 324 trapianti di organi, cellule e tessuti e più di 13mila pazienti “rari”. Cresce l’attività clinica dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù e cresce la produzione scientifica, che raggiunge il numero di 679 pubblicazioni per 2.968 punti di Impact Factor Grezzo (Ifg), il valore che ne misura il “peso”. L’ospedale pediatrico della Santa Sede anticipa i risultati dell’attività sanitaria e scientifica e del bilancio sociale del 2018, che verranno presentati oggi pomeriggio, alla presenza del cardinale segretario di Stato Pietro Parolin, presso la sede di San Paolo Fuori le Mura (Roma, Auditorium “Valerio Nobili”, Viale Ferdinando Baldelli 38, ore 16.30). I numeri restituiscono il valore sociale dell’azione di ricerca e di cura e ne documentano la sostenibilità economica. Sono state quasi 4.500 le famiglie dei pazienti ricoverati alle quali è stato fornito un alloggio, oltre 2.100 i nuclei familiari seguiti dai servizi sociali. L’ospedale ha sostenuto complessivamente 342,2 milioni di euro di costi a fronte di 359,4 milioni di ricavi, registrando un margine operativo lordo (Ebidta) con segno positivo. In occasione dei 150 anni dalla fondazione dell’ospedale, il prossimo 20 novembre si terrà Una serata di stelle per il Bambino Gesù, un grande spettacolo all’insegna della solidarietà che si svolgerà presso l’Aula Paolo VI con l’obiettivo di raccogliere fondi per il nuovo Istituto dei tumori e dei trapianti. Il 25% dei pazienti ricoverati ha meno di un anno, il 70% ha un’età compreso tra uno e 18 anni, il 5% ha più di 18 anni.



I NUMERI DELL’ASSISTENZA

Aumentano le visite al Pronto Soccorso del Bambino Gesù. Nel 2018 sono stati registrati 85.012 accessi (+1% rispetto al 2017) nelle due sedi del Gianicolo e di Palidoro. 360 sono stati i trasporti di emergenza neonatale e 106 i trasporti tramite l’eliporto vaticano, eseguiti in collaborazione con il Governatorato della Santa Sede, quasi 200 in due anni. I parti a rischio effettuati all’interno del progetto “Nascita Opbg” nel corso dell’anno sono stati 27. Il progetto, attivato nel 2017 prevede la nascita in ospedale di neonati altamente critici al fine di evitare i rischi del trasferimento d’urgenza post-parto. Cresce il numero di ricoveri, che nel 2018 sono stati 28.754, (+2%): il 29% proviene da fuori Regione, soprattutto Campania, Puglia e Calabria. Il 15% dei ricoverati è di nazionalità straniera. Crescono anche le procedure chirurgiche e interventistiche, che raggiungono il numero di 30.648, in aumento del 3% rispetto all’anno precedente. A queste si aggiungono 3.089 interventi di chirurgia ambulatoriale. Un risultato frutto di percorsi basati sull’appropriatezza clinica, che hanno permesso di mantenere la stessa efficacia assistenziale del ricovero e di garantire minore stress per i pazienti e minori costi per il Sistema Sanitario Nazionale. Crescono, infine, le prestazioni ambulatoriali che raggiungono il numero di quasi 2 milioni (1.921.232) tra visite ed esami: un incremento, negli ultimi 7 anni, di circa il 70%. Il Bambino Gesù è l’unico ospedale in Europa in grado di rispondere al bisogno di ogni tipologia di trapianto pediatrico. Nel 2018 sono stati effettuati 150 trapianti di midollo allogenico, 36 di midollo autologo, 39 di homograft (protesi valvolari cardiache), 27 di fegato (di cui 8 da vivente), 28 di rene (di cui 11 da vivente), 29 di cornea, 9 di cuore (a cui si aggiungono 8 impianti di cuore artificiale), 5 di membrana amniotica e 1 di polmone. In totale, 324 trapianti di organi, cellule e tessuti. Il 2018 è stato anche l’anno di un altro importante traguardo: quello della terapia genica, cioè delle cellule "riprogrammate" contro il tumore. La tecnica di manipolazione delle cellule del sistema immunitario del paziente (Car T) rientra nell'ambito della cosiddetta terapia genica o immunoterapia, una delle strategie più innovative e promettenti nella ricerca contro il cancro.



I NUMERI DELLA RICERCA: 21 NUOVE MALATTIE RARE IDENTIFICATE NEL 2017

Sono oltre 800 al Bambino Gesù le persone impegnate nella ricerca, di cui circa 495 esclusivamente dedicate alla ricerca e 326 medici, biologici, farmacisti e infermieri impegnati sia nell’attività clinica che nella ricerca scientifica. L’Ospedale si colloca al terzo posto della rete di tutti gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (Irccs) e al primo tra gli ospedali pediatrici italiani per livello di Impact Factor (If), il valore che misura il “peso” delle pubblicazioni scientifiche. L’If grezzo del Bambino Gesù è arrivato a quota 2.968 nel 2018, per un totale di 679 pubblicazioni scientifiche. 362 i progetti di ricerca traslazionale attivi nello scorso anno. 253 sono stati invece gli studi clinici accademici effettuati nel 2018 e 147 quelli sponsorizzati. 1.786 enti di 73 Paesi coinvolti nelle collaborazioni scientifiche dell’Ospedale, la maggior parte dei quali sono centri universitari (40%), ospedali (37%) e Centri di ricerca (10%). Con la partecipazione a 15 Reti Ern (European Reference Networks), il Bambino Gesù è l’ospedale pediatrico europeo più coinvolto nei network europei per la condivisione delle conoscenze sulle malattie rare e il coordinamento delle cure di questi pazienti. Sono 13.307 i pazienti “rari” arruolati dal Bambino Gesù nella Rete Regionale delle Malattie Rare, la casistica più ampia a livello nazionale, non solo in campo pediatrico. Grazie alle piattaforme genomiche e alle competenze bioinformatiche sviluppate presso i laboratori dell’Ospedale, nel 2018 il Bambino Gesù ha identificato 21 nuove malattie rare che erano orfane di diagnosi. Un impegno costante che ha permesso all'ospedale di fornire risposte diagnostiche per oltre il 50% dei malati rari o ultra-rari seguiti.



I NUMERI DELL’ACCOGLIENZA: 96 MILA PERNOTTAMENTI. 62 CASI UMANITARI DALL’ESTERO

L'accoglienza delle famiglie che seguono il bambino malato durante il percorso di cura è parte integrante della terapia: sono quasi 200 ogni giorno le stanze messe a disposizione gratuitamente per i familiari dei piccoli pazienti che vengono da fuori Roma, grazie a una rete di solidarietà formata da case famiglia, istituzioni non profit, associazioni di albergatori. Nel 2018 sono state assicurate 96.415 notti a 4.479 famiglie. Le famiglie seguite dai servizi sociali del Bambino Gesù sono state 2.108. 5.750 le mediazioni culturali attivate, in 52 lingue, per le famiglie straniere che hanno avuto i figli ricoverati. Circa 30.000 i bambini coinvolti nei progetti ricreativi delle ludoteche; 3.250 gli alunni della "scuola in ospedale". Prosegue l’attività dell'unità mobile per l'assistenza sanitaria dei bambini con difficoltà sociali ed economiche nelle periferie e nei campi Rom della Capitale, un'esperienza nata in concomitanza con il Giubileo Straordinario della Misericordia voluto da Papa Francesco. Nel 2018 sono state effettuate 1.999 visite pediatriche per un totale di 555 bambini (330 nei campi Rom e 225 nelle parrocchie). Proseguono anche le iniziative di solidarietà all’estero con progetti umanitari o di cooperazione in dieci Paesi (Repubblica Centrafricana, Etiopia, Giordania, Tanzania, India, Siria, Russia, Georgia, Cambogia e Cina) e 62 pazienti umanitari provenienti da 28 Paesi e interamente a carico dell’Ospedale. L’alto livello di cure garantito del Bambino Gesù lo ha reso un punto di riferimento a livello internazionale: nel 2018 sono stati 531 i pazienti ricoverati provenienti da 5 continenti e 80 Paesi.



OLTRE 3.500 PROFESSIONISTI, 42 ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO ACCREDITATE

Il Bambino Gesù è una grande comunità composta da più di 3.500 professionisti tra dipendenti, collaboratori e ricercatori. L’86% dei lavoratori dipendenti è a tempo indeterminato. Più della metà dei dirigenti medici sono donne. Benessere lavorativo: gli infortuni sul lavoro sono diminuiti del 19% rispetto al 2017; le assenze per malattia nel 2018 sono state in media di 11,5 giorni contro i 18,1 della media nazionale del comparto sanitario privato. Nel 2018 sono state effettuate in Ospedale oltre 32.000 ore di formazione rivolte a personale sanitario e non sanitario, tra cui 24.205 ore di corsi Ecm, per un totale di 6.193 partecipanti. La comunità dell’Ospedale comprende la rete dei volontari, con 42 associazioni accreditate, e la rete dei partner di servizio. Il Bambino Gesù si avvale infatti di 1.437 fornitori iscritti all’albo, di cui l’88% ha sede in Italia.



I NUMERI DEL BILANCIO: 342 MILIONI DI COSTI, MARGINE OPERATIVO LORDO IN POSITIVO

Sul piano della rendicontazione economica, nel 2018 l’Ospedale ha prodotto 341 milioni di euro di valore aggiunto inteso come valore generato nello svolgimento della sua attività istituzionale e distribuito agli interlocutori dell'ospedale. In particolare, nel 2018, la distribuzione prevalente è stata per il 46% al personale, per il 43% ai partner di servizio e per il 5% ai partner della ricerca. Nel 2018 i ricavi sono stati 359,4 milioni di euro a fronte di 342,2 milioni di costi. Il margine operativo lordo (Ebitda), che evidenzia la redditività della gestione operativa, è stato quindi di 17,2 milioni di euro. Il risultato operativo, che tiene conto degli ammortamenti per gli investimenti, si attesta ad un valore negativo di circa 1,48 milioni di euro, in sensibile miglioramento rispetto all’anno precedente. Per quanto riguarda le fonti di finanziamento, il 73% proviene dai ricavi per le prestazioni sanitarie, il 12% da contributi e sovvenzioni da parte di Stato e Regione Lazio per la specificità dell’attività dell’Ospedale, il 7% dai finanziamenti per la ricerca. Il valore dell’intero parco tecnologico biomedico dell’Ospedale è di 76 milioni di euro, per un totale di 12.300 apparecchiature e componenti.



“UNA SERATA DI STELLE PER IL BAMBINO GESU’”

È il grande evento di spettacolo e solidarietà che si svolgerà il 20 novembre 2019, in occasione dei 150 anni di fondazione dell’Ospedale, con l’obiettivo di raccogliere fondi per il nuovo Istituto dei tumori e dei trapianti. Dall’Aula Paolo VI in Vaticano, numerosi personaggi dello spettacolo, della musica e dello sport si alterneranno con le loro performances al racconto delle storie di successo e speranza dei piccoli pazienti dell’ospedale e dei loro familiari. A guidare lo show, i cui biglietti sono disponibili da oggi su www.vivaticket.it, il popolare conduttore Amadeus. I proventi saranno devoluti all’Istituto dei tumori e dei trapianti dell’Ospedale Bambino Gesù, dedicato alle cure di bambini affetti da leucemie, linfomi, tumori e ai trapianti di organi e di cellule staminali emopoietiche. Il progetto prevede di ottenere nuovi spazi adeguati alle crescenti richieste di presa in carico per ottimizzare le cure dei bambini con patologie croniche complesse che coinvolgono l’intero nucleo familiare. È già attivo, a questo scopo, il numero solidale 45535, che permette di donare due euro da mobile e cinque o dieci euro da telefono fisso.